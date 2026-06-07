Lý Hoàng Nam đứng trước cơ hội lập kỳ tích "Triple Crown" lịch sử ở Asia Open 2026

Lọt vào 3 trận chung kết trong 1 ngày, Lý Hoàng Nam áp sát cú ăn ba lịch sử tại Asia Open 2026.

Hôm nay có thể trở thành một ngày đặc biệt với Lý Hoàng Nam khi tay vợt này góp mặt ở cả 3 trận chung kết trong cùng một ngày tại giải quốc tế Asia Open 2026. Nếu chiến thắng tất cả, anh sẽ giành danh hiệu Triple Crown (vô địch cả nội dung đơn nam, đôi nam và đôi nam nữ). Đây là điều chưa từng có vận động viên Việt Nam nào làm được ở một giải đấu quốc tế.

Lý Hoàng Nam đứng trước cơ hội giành cú ăn ba (Ảnh: Kamito)

Lịch thi đấu dày đặc của Lý Hoàng Nam bắt đầu từ chiều nay với 3 trận chung kết liên tiếp:

14h00 chung kết đơn nam: Lý Hoàng Nam đối đầu với Phúc Huỳnh. Trận đấu này chắc chắn sẽ rất hấp dẫn và đảm bảo chức vô địch nội dung này sẽ giữ lại ở Việt Nam.

16h00 chung kết đôi nam: Lý Hoàng Nam và người đồng đội Nick Khamphi sẽ gặp cặp đối thủ rất mạnh là Quang Dương và Harsh Mehta.

17h00 chung kết đôi nam nữ: Hoàng Nam đứng chung với Roos Van Reek để đối đầu Nicola Schoeman và Harsh Mehta.

Thách thức lớn nhất lúc này của Lý Hoàng Nam chính là thể lực. Việc phải thi đấu 3 trận chung kết liên tiếp trong vòng vài tiếng đồng hồ là một thử thách cực kỳ khắc nghiệt. Người hâm mộ đang rất mong chờ và cổ vũ cho Hoàng Nam giữ vững phong độ để làm nên lịch sử tại Asia Open 2026.