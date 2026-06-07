Cậu bé liều mình lao vào selfie với Ronaldo nhận cái kết bất ngờ

Ronaldo gây sốt với hành động cùng fan nhí.

Trận giao hữu giữa Bồ Đào Nha và Chile trên sân Oeiras sáng ngày 7/6 đã khép lại với chiến thắng sát nút 2-1 nghiêng về phía đội bóng của Ronaldo. Đây là một trận đấu căng thẳng và kịch tính đến nghẹt thở, khi trọng tài phải rút ra tới 2 tấm thẻ đỏ trực tiếp dành cho Rafael Leao (Bồ Đào Nha) và Ivan Roman (Chile) ngay trong hiệp một. Dù chơi thiếu người, Bồ Đào Nha vẫn giành chiến thắng nhờ các pha lập công của Goncalo Guedes và Bruno Fernandes, trước khi Chile có bàn gỡ danh dự ở những phút bù giờ.

Tuy nhiên, khi sức nóng của 90 phút đua tranh khép lại, mọi sự chú ý lại đổ dồn về một khoảnh khắc đặc biệt trên sân. Một cậu bé bất ngờ vượt qua hàng rào an ninh, lao thẳng vào thảm cỏ với mục tiêu duy nhất chụp ảnh selfie cùng Cristiano Ronaldo.

Khoảnh khắc đẹp của Ronaldo với cậu bé

Trước tình huống bất ngờ này, thay vì tỏ ra khó chịu hay chờ sự can thiệp của lực lượng bảo vệ, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã chủ động dừng lại. Anh nở nụ cười thân thiện, ôm lấy cậu bé và cùng em lưu lại bức ảnh đặc biệt.

Đối với một ngôi sao sở hữu hàng trăm triệu người theo dõi như Ronaldo, đây có lẽ chỉ là một trong vô số tấm hình kỷ niệm anh chụp cùng người hâm mộ mỗi ngày. Thế nhưng, đối với cậu bé may mắn kia, đó chắc chắn là một kỷ niệm vô giá sẽ theo em đi suốt cuộc đời. Nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc của cậu nhóc từ lúc tiếp cận được thần tượng cho đến khi rời sân với "giấc mơ trọn vẹn" trên tay đã nói thay tất cả.