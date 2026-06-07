Son Heung-min đi vào lịch sử tại giải Mỹ

Son Heung-min lọt vào Đội hình Tiêu biểu MLS All-Star 2026 trước thềm World Cup.

Ban tổ chức giải nhà nghề Mỹ (MLS) vừa công bố danh sách 11 cầu thủ xuất sắc nhất lọt vào đội hình Siêu sao (All-Star) năm nay. Kết quả này được tổng hợp từ số phiếu bình chọn của người hâm mộ, các cầu thủ và giới truyền thông. Chân sút 34 tuổi Son Heung-min đã xuất sắc góp mặt trên hàng công, sát cánh cùng siêu sao thế giới Lionel Messi (Inter Miami) và tiền đạo Hugo Cuypers (Chicago Fire).

Với thành tích này, Son Heung-min đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Hàn Quốc thứ hai đạt được danh hiệu MLS All-Star. Người đầu tiên làm được điều này là cựu danh thủ Hong Myung-bo vào năm 2003 khi ông còn thi đấu cho Los Angeles Galaxy. Phải mất đúng 23 năm, bóng đá xứ sở Kim Chi mới lại có một đại diện góp mặt trong đội hình siêu sao của giải đấu nước Mỹ.

Son Heung-min vào đội hình siêu sao (Ảnh:LAFC)

Ở mùa giải năm nay, dù chưa ghi bàn thắng nào sau 13 trận ra sân tại MLS, chân sút sinh năm 1992 lại đóng vai trò là "nhạc trưởng" dẫn dắt lối chơi của LAFC với bộ chỉ số kiến tạo cực kỳ ấn tượng lên tới 9 lần. Trước đó, ở mùa giải đầu tiên đặt chân đến Mỹ, Son Heung-min cũng đã bùng nổ mạnh mẽ với 12 pha lập công và 3 đường kiến tạo sau 13 trận.

Theo kế hoạch, Đội hình Siêu sao MLS sẽ có trận đấu giao hữu đối đầu với Đội hình Siêu sao giải Mexico (Liga MX All-Star) vào ngày 29 tháng 7 năm 2026 tại sân vận động Bank of America (Charlotte, Bắc Carolina), ngay sau khi vòng chung kết World Cup 2026 khép lại.

Ngay trước mắt, Son Heung-min đang dồn toàn bộ sự tập trung để làm nhiệm vụ quốc gia. Ở tuổi 34, anh tiếp tục mang băng đội trưởng, dẫn dắt Đội tuyển Quốc gia Hàn Quốc tham dự kỳ World Cup thứ 4 trong sự nghiệp (sau các năm 2014, 2018 và 2022).

Son Heung-min lần thứ 4 dự World Cup (Ảnh: LAFC)

Để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất hành tinh, tuyển Hàn Quốc vừa hoàn tất giai đoạn chạy đà bằng chuỗi trận giao hữu rất thành công tại Mỹ. Họ lần lượt đánh bại Trinidad & Tobago với tỷ số đậm 5-0 (trận đấu mà Son Heung-min đá chính và lập một cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp một) và thắng El Salvador 1-0. Việc giành hai chiến thắng giữ sạch lưới giúp tinh thần của toàn đội đang lên rất cao, sẵn sàng cho các trận đấu đầy thử thách sắp tới tại vòng bảng World Cup 2026 gặp các đối thủ CH Séc, Nam Phi và chủ nhà Mexico.