Na Uy khép lại mùa hè ở Bắc Mỹ: World Cup đẹp hơn vì có vũ điệu Viking chèo thuyền và cả "vựa muối" Haaland

Hành trình để lại nhiều dấu ấn của đội tuyển Na Uy tại World Cup 2026.

Từng là tâm điểm của những bức ảnh chế châm biếm trên mạng xã hội vì liên tục lỡ hẹn với các giải đấu lớn, đội tuyển Na Uy bước vào World Cup 2026 với không ít hoài nghi. Thế nhưng, sau 28 năm dài đằng đẵng vắng bóng, "Thế hệ vàng" vùng Scandinavia đã viết nên một câu chuyện thần thoại thực sự. Trung tâm của cơn địa chấn ấy không ai khác ngoài Erling Haaland - "quái thú" mang theo khát vọng cháy bỏng của cả một dân tộc.

Bản lĩnh Viking và hành trình gieo rắc nỗi sợ hãi

Xóa bỏ hình ảnh một đội bóng "thử kêu đốt tịt", Na Uy càn quét từ vòng loại với 8 trận toàn thắng trước khi đổ bộ xuống Bắc Mỹ. Tại vòng bảng, họ cuốn phăng Iraq (4-1), Senegal (3-2) và chỉ sẩy chân trước Pháp (1-4). Bước vào giai đoạn knock-out đầy khốc liệt, bản lĩnh của binh đoàn áo đỏ-xanh mới thực sự được tôi luyện. Họ khuất phục Bờ Biển Ngà (2-1) bằng bàn thắng muộn ở phút 86, trước khi tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu: hạ gục gã khổng lồ Brazil với tỷ số 2-1 tại vòng 16 đội. Hình ảnh đối lập giữa giọt nước mắt cay đắng của Neymar và nụ cười ngạo nghễ của Haaland khi tiễn "Vũ công Samba" về nước đã trở thành khoảnh khắc mang tính biểu tượng của giải đấu năm nay.

Dù hành trình kỳ diệu ấy phải khép lại đầy tiếc nuối tại Tứ kết sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh ở hiệp phụ, vị trí trong top 8 đội mạnh nhất thế giới vẫn là chương sử kiêu hãnh nhất của bóng đá Na Uy hiện đại.

Tuyển Na Uy dừng chân ở vòng tứ kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

"Ông hoàng meme" coi World Cup như một chuyến "dạo chơi"

Không chỉ khuynh đảo sân cỏ, Erling Haaland còn biến World Cup thành sân khấu độc diễn về mặt truyền thông với tư cách là "cầu thủ meme" thú vị nhất giải đấu. Bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với tâm thế thong dong như một chuyến dạo chơi, tiền đạo mang áo số 9 thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường, những bức ảnh tự trào hài hước lên tài khoản mạng xã hội cá nhân thay vì khép kín như nhiều siêu sao khác.

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài tinh nghịch và vô tri ấy lại là một sát thủ tàn nhẫn. Khi bước vào thảm cỏ, Haaland lập tức bật chế độ "quái thú", hủy diệt mọi hàng phòng ngự đối phương bằng sức mạnh thể chất vô song để mang về 7 bàn thắng danh giá. Sự tương phản đầy thú vị giữa một "vựa muối" tếu táo trên Internet và một cỗ máy săn bàn không thể cản phá trên sân cỏ đã tạo nên sức hút độc nhất vô nhị mang tên "Haaland Mania" trên toàn cầu.

Haaland gây chú ý bởi những khoảnh khắc dễ thương đời thường

Vũ điệu "Viking Row" rúng động các khán đài Bắc Mỹ

Vẻ đẹp của Na Uy sẽ không trọn vẹn nếu thiếu đi dấu ấn rực rỡ của "lữ đoàn đỏ" trên các khán đài. Suốt giải đấu, hàng vạn cổ động viên Na Uy đã tạo nên một trong những hình ảnh xúc động và choáng ngợp nhất kỳ World Cup lần này.

Bức ảnh chế chèo thuyền Viking ngày nào giờ đã bước ra đời thực một cách kiêu hãnh. Đồng điệu với màn ăn mừng của Haaland và các cầu thủ dưới sân, những dải khán đài nhuộm sắc cờ cũng đồng loạt ngồi xuống. Hàng ngàn con người cùng nhịp bước chèo thuyền theo tiếng trống rền vang, tạo nên vũ điệu "Viking Row" làm rung chuyển các sân vận động nước Mỹ. Đó không chỉ là màn cổ vũ bóng đá thông thường; đó là biểu tượng của sự gắn kết, một nét đẹp văn hóa vừa cuồng nhiệt vừa văn minh của người hâm mộ Na Uy trong mắt bạn bè quốc tế.

Haaland chỉ huy đánh trống cho cả khán đài chèo thuyền (Ảnh: Getty)

CĐV Na Uy nổi tiếng năm nay mới vũ điệu chèo thuyền (Ảnh: Getty)

Di sản và bệ phóng cho tương lai

Trận thua nghẹt thở 1-2 trước Tam Sư tại Miami đã khép lại cuộc phiêu lưu của người Na Uy. Cái ôm động viên đầy cảm xúc giữa Jude Bellingham và Haaland khi tiếng còi mãn cuộc vang lên là hình ảnh khép lại một chương đầy ắp kỷ niệm.

Với 7 bàn thắng xuyên suốt giải đấu và trực tiếp đua tranh Chiếc giày vàng, Erling Haaland đã đập tan hoài nghi về việc anh là "cầu thủ nhỏ của những trận đấu lớn". Lọt vào top 8 đội mạnh nhất thế giới không phải là cái kết, mà chính là bệ phóng vững chắc để "Binh đoàn Viking" và những trái tim yêu bóng đá quê nhà tiếp tục cùng nhau chèo lái con thuyền chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.

Haaland khép lại kỳ World Cup của mình (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty