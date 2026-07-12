Luật VAR mới ở World Cup lý giải vì sao cầu thủ Thuỵ Sĩ bị đuổi khỏi sân trong trận gặp Argentina: Oan ức gì mà cãi!

Vì sao Embolo bị đuổi khỏi sân? Luật VAR mới của FIFA tạo nên bước ngoặt trận Argentina - Thụy Sĩ.

Chiếc thẻ đỏ của Breel Embolo trong trận tứ kết giữa Argentina và Thụy Sĩ đang trở thành một trong những tình huống gây tranh cãi nhất World Cup 2026. Các cầu thủ Thuỵ Sĩ tỏ ra bức xúc và tố trọng tài thiên vị Argentina và xử ép trong tình huống Embolo phải rời sân thi đấu. Tuy nhiên, quyết định của trọng tài Joao Pinheiro lại đến từ một quy định hoàn toàn mới được FIFA áp dụng tại giải đấu năm nay.

Bước ngoặt xảy ra ít phút sau khi Thụy Sĩ gỡ hòa 1-1. Trong pha tranh chấp với Leandro Paredes, Embolo ngã xuống và trọng tài người Bồ Đào Nha lập tức cắt còi, đồng thời rút thẻ vàng với tiền vệ Argentina.

Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ tổ VAR, ông Joao Pinheiro đã ra đường biên xem lại màn hình. Hình ảnh quay chậm cho thấy Paredes không hề có pha phạm lỗi như nhận định ban đầu, trong khi Embolo đã cố tình ngã nhằm đánh lừa trọng tài.

Theo quy định mới của FIFA về việc sửa lỗi nhận diện cầu thủ khi rút thẻ, nếu VAR xác định người bị cảnh cáo ban đầu không phải là cầu thủ đáng bị xử phạt, trọng tài có quyền hủy quyết định và chuyển thẻ sang đúng người vi phạm.

Trong trường hợp này, thẻ vàng của Paredes được hủy bỏ, còn Embolo bị cảnh cáo vì hành vi giả vờ bị phạm lỗi. Do trước đó tiền đạo Thụy Sĩ đã nhận một thẻ vàng, anh phải nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu.

Nói cách khác, chiếc thẻ đỏ của Embolo không xuất phát từ pha phạm lỗi với Paredes mà đến từ việc trọng tài, sau khi xem VAR, xác định cầu thủ Thụy Sĩ đã có hành vi ăn vạ.

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Đây không phải lần đầu tiên luật mới được áp dụng tại World Cup 2026. Trước đó, ở trận đấu giữa Mỹ và Paraguay, trọng tài cũng từng rút thẻ vàng nhầm cho một cầu thủ Mỹ sau tình huống liên quan đến Miguel Almirón.

Sau khi VAR can thiệp, trọng tài xác định Almirón mới là người có hành vi đánh lừa trọng tài và chuyển thẻ vàng sang cầu thủ Paraguay. Dù tình huống đó không dẫn đến một chiếc thẻ đỏ, quy trình xử lý hoàn toàn giống với những gì diễn ra ở trận Argentina - Thụy Sĩ.

Quy định mới được FIFA đưa vào áp dụng nhằm hạn chế các trường hợp trọng tài xử phạt sai người hoặc bỏ lọt hành vi phi thể thao. Vì vậy, khi VAR xác định quyết định ban đầu là không chính xác, trọng tài có thể thay đổi người nhận thẻ để đảm bảo cầu thủ vi phạm thực sự phải chịu án phạt.

Chính quy định này đã tạo nên bước ngoặt của trận tứ kết. Sau khi chỉ còn 10 người, Thụy Sĩ chống đỡ đến hiệp phụ nhưng cuối cùng vẫn nhận thất bại 1-3 trước Argentina, qua đó lỡ cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở bán kết World Cup.