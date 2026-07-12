OEG Esports lên ngôi vô địch Đột Kích tại The Grand Esports 2026

OEG Esports chính thức trở thành nhà vô địch bộ môn Đột Kích tại Vietnam Esports National Cup (VENC) – The Grand Esports 2026 sau chuỗi trận toàn thắng với thành tích gần như tuyệt đối.

Ngay từ vòng loại, OEG Esports đã được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Đội tuyển liên tục thể hiện phong độ ổn định, khả năng phối hợp chặt chẽ cùng những pha xử lý chính xác để vượt qua mọi đối thủ một cách thuyết phục.

Bước vào vòng chung kết, OEG Esports tiếp tục chứng minh vì sao họ là cái tên đáng gờm nhất của giải đấu. Đội lần lượt đánh bại F1STCLASS với tỷ số 2-0, vượt qua TEAMXSEAFOOD cũng với tỷ số 2-0 để tiến vào bán kết. Tại đây, cuộc đối đầu với PG OEG – đội tuyển "cùng nhà". Dù vậy, OEG Esports vẫn duy trì thế trận áp đảo, giành chiến thắng 2-0 để ghi tên mình vào trận chung kết.

Ở trận đấu quyết định, đối thủ VOIDREADACE1 được kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ. Thế nhưng, OEG Esports không để điều đó xảy ra. Với lối chơi kỷ luật, chiến thuật hợp lý và khả năng kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu, đội tuyển nhanh chóng khép lại trận chung kết bằng chiến thắng 3-0 đầy thuyết phục, chính thức bước lên ngôi vô địch.

OEG Esports lên ngôi vô địch

Điều đáng chú ý là xuyên suốt hành trình tại vòng loại Chung kết Cúp Vô Địch Thể Thao Điện Tử Quốc Gia (VENC) – The Grand Esports 2026, OEG Esports gần như không cho bất kỳ đối thủ nào cơ hội lật ngược thế trận. Từ vòng đấu đầu tiên đến trận chung kết, đội luôn duy trì sự áp đảo cả về chiến thuật lẫn kỹ năng cá nhân, khẳng định đẳng cấp của một tập thể được chuẩn bị kỹ lưỡng và giàu kinh nghiệm.

Chức vô địch Đột Kích tại Cúp Thể Thao Điện Tử Quốc Gia 2026 VENC – The Grand Esports 2026 không chỉ là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực của OEG Esports mà còn là minh chứng cho chất lượng chuyên môn ngày càng cao của các giải đấu Esports quốc gia. Đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của đội tuyển, đồng thời tiếp thêm động lực để OEG Esports hướng tới những đấu trường lớn hơn trong tương lai.