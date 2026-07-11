Đầu bếp Mỹ “Thánh Liêm” Leslie Gilliams ký tặng gần 1.000 người hâm mộ tại The Grand Esports

Đầu bếp Mỹ Leslie Gilliams đã giao lưu và ký tặng người hâm mộ Việt Nam trong khuôn khổ The Grand Esports 2026.

Leslie Gilliams, thí sinh nổi bật của MasterChef Mỹ mùa 5, có buổi giao lưu và ký tặng chiều 11/7 tại The Grand Esports. Được cộng đồng mạng Việt Nam biết đến với biệt danh “Thánh Liêm”, ông thu hút gần 1.000 lượt người tham gia ký tặng và chụp ảnh.

Buổi giao lưu nằm trong khuôn khổ của The Grand Esports 2026. Sự kiện này diễn ra từ 9 - 12/7 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cùng Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và các đơn vị cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp tổ chức, quy tụ hơn 130 vận động viên từ 10 quốc gia tranh tài ở nhiều bộ môn Esports. Bên cạnh các nội dung thi đấu, The Grand Esports 2026 còn mang đến không gian dành cho cộng đồng yêu game, cosplay, mô hình và văn hóa đại chúng với nhiều khu vực trải nghiệm.

Leslie Gilliams tại sự kiện The Grand Esports (Ảnh: BTC)

Leslie Gilliams giao lưu với fans tại sự kiện The Grand Esports

Sự xuất hiện của Leslie Gilliams là một trong những hoạt động giao lưu thu hút đông người tham dự tại The Grand Esports 2026. Leslie Gilliams chia sẻ: “Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự nhiệt huyết của các bạn trẻ dành cho esports. Tôi có thể cảm nhận được năng lượng và niềm đam mê của mọi người. Những gì tôi chứng kiến hôm nay thực sự rất đáng kinh ngạc".

Sau phần giao lưu trên sân khấu, Leslie tiếp tục ký tặng, chụp ảnh và trò chuyện cùng người hâm mộ trong nhiều giờ. Chia sẻ thêm về trải nghiệm tại Việt Nam, Leslie Gilliams cho biết: “Tình cảm và sự ủng hộ mà người hâm mộ Việt Nam dành cho tôi thực sự vượt ngoài mong đợi. Đó là một trải nghiệm tuyệt vời và tôi sẽ luôn ghi nhớ khoảng thời gian này".

Từ những hoạt động giàu tính tương tác này, The Grand Esports 2026 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển theo mô hình Esports+, khi thể thao điện tử không chỉ giới hạn trong các cuộc tranh tài mà còn trở thành cầu nối với văn hóa, du lịch, công nghệ và sáng tạo. Sự kiện mở ra kỳ vọng về việc đưa Esports trở thành một điểm chạm mới trong hành trình khám phá những giá trị bản địa, trải nghiệm sáng tạo và giao lưu cộng đồng.