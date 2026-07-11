GAM Esports hoàn tất khâu chuẩn bị cho Esports World Cup 2026, sẵn sàng xuất quân đến Paris

Hành trình mang màu cờ sắc áo Việt Nam đến sân khấu thể thao điện tử lớn bậc nhất thế giới của GAM Esports đã bắt đầu.

Sáng ngày 11/7, sự kiện xuất quân của GAM Esports đã chính thức diễn ra tại GAM HQ (TP.HCM). Đây không chỉ là dịp tiếp lửa cho các tuyển thủ trước thềm Esports World Cup (EWC) 2026 mà còn mang đến những bất ngờ lớn cho cộng đồng người hâm mộ với các bản hợp đồng chiến lược và cơ hội sang Pháp cổ vũ trực tiếp.

Tại EWC 2026, GAM Esports tham gia 2 bộ môn là Liên Minh Huyền Thoại và PUBG PC. Đáng chú ý tại sự kiện xuất quân này, có một phần chia sẻ đặc biệt mang tên Player Talk: Road to EWC. Các thành viên đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại đã bộc bạch nhiều cảm xúc chân thành về quá trình chuẩn bị đầy áp lực.

Kiaya - tuyển thủ ngôi sao của GAM Esports LMHT chia sẻ tại lễ xuất quân

Dù đang tập trung huấn luyện ở xa, đội hình GAM x The Expendables của bộ môn PUBG PC cũng kịp gửi gắm một đoạn video chào sân độc quyền thay cho lời khẳng định toàn đội đã sẵn sàng bùng nổ.

Ngoài ra, GAM Esports chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng nhà tài trợ mới trong nửa cuối năm 2026. Áo đấu mới mang tên "Rise Reborn" mùa giải mới cũng được giới thiệu cho người hâm mộ đội tuyển. Sự kiện còn có nhiều hoạt động giao lưu, minigame, ký tặng và chụp ảnh cùng tuyển thủ.

Taki giao lưu chụp ảnh cùng người hâm mộ tại sự kiện

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động đồng hành quen thuộc, GAM còn chính thức khởi động Super Fan Program. Đây là cơ hội vàng để những cổ động viên nhiệt thành nhất được tài trợ trực tiếp sang Paris đồng hành cùng đội tuyển. Ban tổ chức cho biết đã chu đáo chuẩn bị các buổi huấn luyện kỹ lưỡng và giải đáp cặn kẽ mọi thắc mắc, đảm bảo mỗi Super Fan sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trước khi sang Pháp cổ vũ đội tuyển.

“Trước mỗi hành trình lớn, điều tiếp thêm sức mạnh cho các tuyển thủ không chỉ là sự chuẩn bị, mà là cả một cộng đồng đứng phía sau. Lễ Xuất Quân này là của #GAMFAM - bởi khi chúng ta cùng nhau, không giới hạn nào là không thể vượt qua.” Ông TK Nguyen, Nhà sáng lập & CEO GAM Esports chia sẻ.