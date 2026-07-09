Ragnarok Huyền Thoại MMO chính thức ra mắt tại Việt Nam

Tựa MMORPG 3D tái hiện thế giới Ragnarok Online chính thức có mặt trên iOS và Android tại Việt Nam, mang đến hành trình trở lại Midgard với hệ thống nghề nghiệp biểu tượng, Poring, bang hội, săn MVP, giao dịch của người chơi và loạt sự kiện ra mắt dành riêng cho cộng đồng game thủ Việt.

Ngày 9/7/2026, THS Game chính thức công bố Ragnarok Huyền Thoại MMO đã ra mắt tại Việt Nam trên hai nền tảng iOS và Android. Đây là phiên bản phát hành tại Việt Nam của Ragnarok Rebirth, tựa MMORPG 3D được phát triển dựa trên tinh thần của Ragnarok Online, thương hiệu game nhập vai trực tuyến kinh điển đến từ Gravity.

Ngay từ hôm nay, người chơi tại Việt Nam có thể tải và trải nghiệm Ragnarok Huyền Thoại MMO thông qua App Store dành cho iOS và Google Play dành cho Android. Phiên bản PC hiện đang trong quá trình phát triển và dự kiến sẽ được giới thiệu trong một bản cập nhật sắp tới.

Với việc chính thức ra mắt tại Việt Nam, Ragnarok Huyền Thoại MMO mở ra cơ hội để cả người chơi kỳ cựu lẫn tân thủ bước vào Midgard trong một diện mạo 3D hiện đại hơn, nhưng vẫn giữ lại những yếu tố quen thuộc đã làm nên sức hút của dòng game Ragnarok: hệ thống nghề nghiệp, quái vật biểu tượng, bang hội, săn MVP, giao dịch của người chơi và cộng đồng phiêu lưu đông đảo.

Người chơi có thể tìm hiểu thêm thông tin tại website chính thức của Ragnarok Huyền Thoại MMO và tải game ngay hôm nay để bắt đầu hành trình tại Midgard.

Midgard 3D chính thức mở cửa cho game thủ Việt

Ragnarok Huyền Thoại MMO đưa người chơi trở lại Midgard, vùng đất từng gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ game thủ MMORPG. Trong phiên bản mới, thế giới quen thuộc ấy được tái hiện bằng đồ họa 3D hiện đại trên di động, mang đến cảm giác vừa hoài niệm, vừa mới mẻ cho người chơi.

Các nhà thám hiểm có thể lựa chọn những lớp nghề biểu tượng, đối đầu với các quái vật quen thuộc như Poring, tham gia hoạt động bang hội, săn MVP cùng bạn bè và không ngừng gia tăng sức mạnh thông qua cả lối chơi chủ động lẫn cơ chế phát triển AFK.

Điểm đáng chú ý của Ragnarok Huyền Thoại MMO nằm ở cách trò chơi dung hòa giữa chất MMORPG cổ điển và thói quen chơi game hiện đại. Người chơi vẫn có thể tận hưởng cảm giác xây dựng nhân vật, săn trang bị, tìm kiếm thẻ bài và đồng hành cùng cộng đồng, nhưng không còn bị đặt nặng áp lực phải online liên tục như trước.

Bên cạnh đó, hệ thống giao dịch do người chơi vận hành tiếp tục là một trong những điểm nhấn quan trọng. Người chơi có thể trao đổi trang bị, thẻ bài và tài nguyên, góp phần tạo nên một hệ sinh thái cộng đồng đúng chất MMORPG. Trò chơi cũng hỗ trợ cả chế độ màn hình dọc và ngang, giúp người chơi dễ dàng hòa mình vào Midgard trong nhiều tình huống khác nhau, từ những phiên chơi ngắn trên di động cho đến các hoạt động cần tập trung hơn.

Quà ra mắt, trang phục độc quyền và sự kiện dành riêng cho game thủ Việt

Nhân dịp ra mắt chính thức, Ragnarok Huyền Thoại MMO mang đến chuỗi hoạt động giới hạn thời gian cùng nhiều phần thưởng dành cho cộng đồng người chơi tại Việt Nam.

Người chơi có thể nhận quà đăng nhập đặc biệt, phần thưởng theo mốc tiến trình, tham gia cácnhiệm vụ theo chủ đề, thử thách hằng ngày và nhiều sự kiện cộng đồng trên các kênh Facebook, Discord chính thức của trò chơi.

Đặc biệt, người chơi đã đăng ký trước có thể đăng nhập để nhận các phần thưởng tương ứng, bao gồm danh hiệu nhân vật "Vua Bánh Mì" dành riêng cho thị trường Việt Nam cùng nhiều vật phẩm giá trị khác. Đây là một trong những phần thưởng bản địa hóa nổi bật, góp phần tạo dấu ấn riêng cho cộng đồng game thủ Việt trong ngày Ragnarok Huyền Thoại MMO chính thức ra mắt.

Bên cạnh đó, người chơi còn có cơ hội sở hữu các bộ phục trang kỷ niệm được thiết kế riêng cho từng khu vực, trong đó có trang phục "Áo Dài" dành cho thị trường Việt Nam. Những người chơi từng tham gia Closed Beta cũng có thể nhận lại phần thưởng Closed Beta bằng cách đăng nhập bằng đúng tài khoản đã sử dụng trong giai đoạn thử nghiệm.

Ngoài ra, người chơi có thể sử dụng Game Code "PLAYRORKENH14" để nhận thêm phần thưởng hỗ trợ khởi đầu trong Ragnarok Huyền Thoại MMO.

Thông tin ra mắt Ragnarok Huyền Thoại MMO tại Việt Nam

Tên game: Ragnarok Huyền Thoại MMO

Tên quốc tế: Ragnarok Rebirth

Thể loại: MMORPG 3D

Khu vực phát hành: Việt Nam

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Nền tảng: App Store (iOS) và Google Play (Android)

Phiên bản PC: Đang phát triển

Ngày ra mắt: 9/7/2026

Nhà phát hành tại Việt Nam: THS Game

Tải game ngay hôm nay và bắt đầu chuyến phiêu lưu tại Midgard

Dù là người chơi lâu năm muốn trở lại những thị trấn quen thuộc, lập đội săn MVP cùng bạn bè, xây dựng bang hội và tìm lại cảm giác phiêu lưu ngày trước, hay là tân thủ lần đầu bước vào thế giới Ragnarok, Ragnarok Huyền Thoại MMO mang đến một cách tiếp cận mới cho thương hiệu MMORPG kinh điển đã ghi dấu trong lòng cộng đồng game thủ.

Ragnarok Huyền Thoại MMO hiện đã có mặt trên App Store và Google Play. Người chơi có thể tải game ngay hôm nay để bắt đầu hành trình tại Midgard, nhận quà ra mắt, sử dụng Game Code "PLAYRORKENH14" và theo dõi các kênh chính thức để cập nhật những sự kiện mới nhất.

Để cập nhật tin tức, thông báo sự kiện, chiến dịch phần thưởng và các nội dung sắp ra mắt, người chơi có thể truy cập website chính thức của Ragnarok Huyền Thoại MMO hoặc theo dõi trang Facebook chính thức của trò chơi.

Về THS Game

THS Game là nhà phát hành trò chơi điện tử tại Việt Nam với sứ mệnh mang đến những trải nghiệm giải trí chất lượng cao cho cộng đồng người chơi ở Việt Nam. Thông qua việc hợp tác cùng các nhà phát triển hàng đầu thế giới và tận dụng hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương, THS Game mang đến những trò chơi hấp dẫn, chất lượng cao được tối ưu hóa cho người chơi tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động phát hành, THS Game còn tập trung vào bản địa hóa sản phẩm, xây dựng cộng đồng và triển khai các chiến lược vận hành sáng tạo nhằm tạo nên những trải nghiệm gắn kết và lâu dài cho người chơi. THS Game hướng đến mục tiêu trở thành cầu nối giữa sự sáng tạo toàn cầu và đam mê của cộng đồng người chơi tại Việt Nam trong hệ sinh thái quốc tế trong lĩnh vực trò chơi điện tử.

Tải game ngay: https://rorvn.onelink.me/pP18/Kenh14

Fanpage: https://www.facebook.com/RagnarokHuyenThoaiMMO



Game dành cho độ tuổi 18+

