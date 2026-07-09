Khai mạc The Grand Esports 2026: Bước ngoặt nâng tầm Thể thao điện tử Việt Nam

Sáng ngày ngày 9/7 tại Hà Nội, chuỗi sự kiện The Grand Esports 2026 chính thức khai mạc tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình.

Ngày 9/7/2026, chuỗi sự kiện The Grand Esports 2026 đã chính thức khai mạc tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Đây không chỉ đơn thuần là một giải đấu thể thao điện tử quy mô lớn, mà còn đánh dấu một cột mốc mang tính lịch sử: Lần đầu tiên một sự kiện Esports tầm cỡ quốc gia được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp và đồng hành toàn diện của cơ quan quản lý nhà nước. Sự kiện được xem là phát súng mở màn cho kỷ nguyên phát triển bài bản, chính danh và chuyên nghiệp hóa toàn diện của Thể thao điện tử nước nhà.

The Grand Esports 2026 đã chính thức khai mạc tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội)

Dưới sự chỉ đạo của Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phối hợp cùng Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC và các đơn vị chuyên môn, The Grand Esports 2026 mang theo thông điệp đầy khát vọng: "Nâng tầm quốc gia - Lan tỏa quốc tế". Sự kiện được định vị là một mô hình lễ hội Esports quốc gia, vận hành theo chiến lược "Esports + ". Tức là mở rộng tối đa giá trị của thể thao điện tử, biến bộ môn này thành động lực mới thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế số và du lịch thể thao tại Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương khẳng định đây không chỉ là ngày hội giải đấu của cộng đồng Esports Việt Nam và khu vực. Sự kiện hôm nay đánh dấu bước chuyển quan trọng của Esports Việt Nam sang giai đoạn phát triển bài bản, chuyên nghiệp và chính danh hơn, đồng thời thể hiện quyết tâm của Nhà nước trong việc đồng hành cùng những lĩnh vực thể thao mới trên môi trường số, phù hợp với xu thế phát triển và hội nhập.

Thứ trưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng xác định vai trò của Nhà nước không chỉ dừng ở quản lý, mà trước hết là kiến tạo môi trường phát triển. Bên cạnh việc xây dựng cơ chế, chính sách và tạo môi trường phát triển thuận lợi, chúng tôi cũng đặc biệt coi trọng việc tôn vinh những giá trị cống hiến.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu tại Lễ khai mạc

The Grand Esport 2026 được kỳ vọng sẽ là tiền đề hình thành cơ chế tôn vinh chính danh đối với các vận động viên, huấn luyện viên, câu Esport, doanh nghiệp, những cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Esport.

Phát biểu tại diễn đàn, PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, khẳng định việc Cục trực tiếp đồng hành tổ chức The Grand Esports 2026 là dấu mốc cho thấy Esports đã bước sang một giai đoạn phát triển mới.

"Đây không đơn thuần là sự đồng hành trong tổ chức một giải đấu thể thao, mà là dấu mốc cho thấy Esports đã bước sang một giai đoạn phát triển mới - được nhìn nhận như một bộ môn thể thao hiện đại, có vai trò trong chiến lược phát triển thể thao quốc gia, kinh tế thể thao và công nghiệp văn hóa. Trong những năm gần đây, từ các chủ trương của Đảng, Chính phủ đến định hướng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đều khẳng định yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, thúc đẩy chuyển đổi số và khai thác những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế. Esports hội tụ đầy đủ những yếu tố đó".

PGS.TS Nguyễn Danh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam

Gây ấn tượng mạnh mẽ về mặt quy mô, The Grand Esports 2026 thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia tranh tài suốt mùa giải. Riêng vòng Chung kết diễn ra liên tục từ ngày 9/7 đến 12/7 là cuộc đấu trí nảy lửa của hơn 130 tuyển thủ xuất sắc đến từ 10 quốc gia, bao gồm các cường quốc Esports như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các đại diện Đông Nam Á.

Chuỗi sự kiện được thiết kế chặt chẽ với 4 hợp phần trọng điểm tạo nên một hệ sinh thái khép kín: Cúp Thể thao điện tử Quốc gia Việt Nam (VENC); Giải đấu quốc tế Esports Grand Championship (EGC); Lễ hội trải nghiệm cộng đồng Grand Esports Festival với các hoạt động giao lưu, cosplay và trình diễn công nghệ tương tác Phygital; và cuối cùng là Lễ tôn vinh Grand Esports Awards diễn ra vào đêm 11/7 nhằm vinh danh những cá nhân, tập thể, doanh nghiệp và nhà phát hành có đóng góp kiệt xuất.