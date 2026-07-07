Esports Grand Championship 2026: Việt Nam trở thành điểm hẹn của những cường quốc Esports châu Á

The Grand Esports 2026 đánh dấu bước tiến mới của thể thao điện tử Việt Nam khi lần đầu tiên đăng cai Esports Grand Championship (EGC) 2026.

Diễn ra trong khuôn khổ The Grand Esports từ ngày 9–12/7 tại Hà Nội, EGC 2026 mang đến những màn tranh tài ở bốn bộ môn: Street Fighter 6, Summoners War: Sky Arena, Audition và Au Mobile, với sự góp mặt của nhiều quốc gia có nền Esports phát triển.

Với Street Fighter 6, tựa game từng góp mặt tại Esports World Cup, người hâm mộ sẽ được chứng kiến cuộc đối đầu giữa các đại diện Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore. Sự góp mặt của Nhật Bản và Hàn Quốc – hai cường quốc của dòng game đối kháng – sẽ mang đến cơ hội cọ xát quý giá cho tuyển thủ Việt Nam.

Ở Summoners War: Sky Arena, đội tuyển Việt Nam sẽ tranh tài cùng Thái Lan, Indonesia và Singapore. Đây đều là những quốc gia sở hữu cộng đồng Summoners War lớn tại Đông Nam Á, hứa hẹn tạo nên các trận đấu giàu tính chiến thuật.

Đối với Audition, EGC 2026 tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những thương hiệu game âm nhạc lâu đời nhất châu Á khi quy tụ các đại diện đến từ Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Philippines. Sau thành công tại SEA Games 33, các tuyển thủ Việt Nam bước vào EGC với mục tiêu không chỉ chinh phục danh hiệu trên sân nhà mà còn khẳng định vị thế trước những đối thủ hàng đầu khu vực, tạo tiền đề cho hành trình vươn ra các đấu trường quốc tế.

Trong khi đó, Au Mobile sẽ là sân chơi của các đội đến từ Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kì. Sau hành trình tranh tài tại Giải Vô địch Trẻ Thể thao điện tử Quốc gia (VENC) 2026, những đại diện xuất sắc nhất của Việt Nam sẽ tiếp tục bước vào EGC để thử sức ở đấu trường quốc tế. Việc liên tiếp thi đấu tại VENC và EGC giúp các tuyển thủ chuyển mình từ sân chơi quốc nội sang môi trường cạnh tranh khu vực, đồng thời mang đến những màn trình diễn sôi động cho người hâm mộ.

Việc tổ chức vòng chung kết EGC tại Việt Nam không chỉ mang đến cơ hội để khán giả trong nước theo dõi những trận đấu quốc tế ngay trên sân nhà mà còn khẳng định năng lực tổ chức các giải Esports quy mô khu vực của Việt Nam. Đây cũng là dịp để tuyển thủ Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ và mở rộng giao lưu với các nền Esports phát triển.

Thông qua Esports Grand Championship, The Grand Esports 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa Esports Việt Nam và khu vực, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành điểm đến của những sự kiện thể thao điện tử tầm cỡ châu Á.

Esports Grand Championship (EGC) 2026 sẽ diễn ra tại The Grand Esports 2026 từ ngày 9 đến ngày 12/07/2026 tại Cung Thể Thao Điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội với hàng nghìn phần quà hấp dẫn dành cho cộng đồng yêu thể thao điện tử.