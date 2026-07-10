GAM Esports sẵn sàng chinh phục EWC 2026, khát vọng nâng tầm thể thao điện tử Việt Nam

Đánh dấu một cột mốc tự hào cho nền thể thao điện tử nước nhà, GAM Esports đã chính thức công bố hành trình chinh phục Esports World Cup 2026 (EWC 2026) tổ chức tại Paris, Pháp.

Trước thềm siêu giải đấu Esports World Cup 2026 (EWC 2026) diễn ra tại Paris, GAM Esports đã chính thức hâm nóng bầu không khí bằng thước phim tài liệu dài 5 phút thuộc chiến dịch EWC Kick Off. Đoạn phim không chỉ tóm tắt trọn vẹn hành trình phát triển đầy thăng trầm từ năm 2017 đến nay mà còn là lời tri ân sâu sắc gửi đến các thế hệ tuyển thủ, người hâm mộ đã chung tay đưa thể thao điện tử Việt Nam tiến gần hơn đến sân khấu lớn nhất hành tinh.

Sự ra mắt của thước phim này đặc biệt gắn liền với một dấu ấn mang tính lịch sử khi GAM Esports chính thức trở thành đối tác duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách 40 Đối tác Câu lạc bộ Chính thức (Official Club Partner) của EWC 2026. Việc sánh vai cùng các tổ chức hàng đầu thế giới tại giải đấu có tổng quỹ thưởng lên đến 75 triệu USD là minh chứng rõ nét cho sự hội nhập quốc tế mạnh mẽ của nền thể thao điện tử nước nhà.

Tại giải đấu kéo dài từ 6/7 đến 23/8/2026 này, hai đội tuyển đại diện cho GAM ở bộ môn League of Legends và PUBG PC (GAM x TE “The Expendables”) sẽ chính thức bước vào tranh tài từ ngày 15/7, đảm nhận trên vai trọng trách đưa hình ảnh và tinh thần Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng toàn cầu.

Trở lại năm 2017, thời điểm cái tên Gigabyte Marines tạo nên cơn địa chấn tại Chung kết Thế giới, thế giới đã lần đầu tiên phải nhắc đến một đội tuyển đến từ Việt Nam. Xuyên suốt một thập kỷ qua, tinh thần của những "kẻ yếu thế" (underdog) chưa bao giờ ngừng nỗ lực rèn luyện để vươn lên đã trở thành bản sắc của GAM. Đồng hành cùng gần như mọi cột mốc vinh quang ấy là đội trưởng Levi, người mang theo khát vọng chứng minh người Việt hoàn toàn đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với các cường quốc thể thao điện tử.

Tinh thần chiến thắng đó nay được gửi gắm trọn vẹn vào mẫu áo đấu "Rise Reborn". Kế thừa tông màu đen vàng truyền thống, chiếc áo được điểm xuyết bằng họa tiết Chim Lạc trên trống đồng Đông Sơn và hình ảnh ngôi sao vàng năm cánh rực rỡ. Đối với các tuyển thủ trẻ, việc khoác lên mình màu cờ sắc áo này không chỉ là niềm tự hào dân tộc mà còn là sự tiếp nối một di sản được xây dựng bằng mồ hôi, nước mắt và khát vọng không bao giờ lùi bước.

Khoảnh khắc lắng đọng nhất trong chiến dịch lần này không hoàn toàn nằm ở những chiếc cúp vô địch, mà đến từ ánh mắt tự hào của cha mẹ Levi khi dõi theo bước tiến của con trai. Đó là minh chứng cho thấy thể thao điện tử đã vượt qua định kiến để được xã hội ghi nhận như một lĩnh vực chuyên nghiệp thực thụ. Với CEO TK Nguyen, hành trình đến Paris không phải là vạch đích mà là vạch xuất phát cho một phong trào (movement) rộng lớn hơn, được dẫn dắt bởi tinh thần "Rise As One" - đoàn kết và truyền cảm hứng.

Tầm nhìn chiến lược của GAM được đặt trên ba nền tảng cốt lõi: biến Esports thành một nét văn hóa đại chúng gắn kết các thế hệ, xây dựng Esports thành một con đường sự nghiệp đáng mơ ước với đa dạng cơ hội việc làm, và dùng Esports để khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ khu vực. Chuyến đi lịch sử mang theo tinh thần "khi một người vươn lên, tất cả chúng ta cùng vươn lên" của GAM càng thêm phần vững chắc khi nhận được sự đồng hành từ các đối tác lớn, mở ra một chương mới rực rỡ cho thể thao điện tử Đông Nam Á.