Vinh danh các nhà vô địch tại Gala The Grand Esports 2026

Tối ngày 11/7, tại Hà Nội, đêm Gala The Grand Esports 2026 đã chính thức diễn ra, khép lại chuỗi ngày tranh tài đầy kịch tính và vinh danh những nhà vô địch xuất sắc nhất của Cúp Thể thao điện tử Quốc gia (VENC) cùng Giải đấu quốc tế Esports Grand Championship (EGC).

Diễn ra từ ngày 9 đến 12/7 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình, The Grand Esports 2026 là ngày hội thể thao điện tử có quy mô lớn bậc nhất trong năm. Đây cũng là lần đầu tiên một sự kiện Esports tầm cỡ được tổ chức dưới sự chỉ đạo và đồng hành trực tiếp của Cục Thể dục Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), phối hợp thực hiện bởi Hội Thể thao điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) và Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC. Sự kiện đã thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia xuyên suốt mùa giải. Riêng vòng chung kết quy tụ hơn 130 tuyển thủ hàng đầu đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ như Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khu vực Đông Nam Á.

BTC vinh danh VĐV Việt Nam và VĐV quốc tế bộ môn Audition tại đêm gala

Sau 3 ngày thi đấu nảy lửa theo chuẩn Olympic với tổng giá trị giải thưởng lên đến hơn 40.000 USD (khoảng 1,1 tỉ đồng), những cái tên xuất sắc nhất bước lên bục vinh quang đã chính thức lộ diện. Ở bộ môn Street Fighter 6, tuyển thủ Bell đến từ Thái Lan đã thể hiện phong độ hủy diệt để giành ngôi vô địch quốc tế. Tại bộ môn Epic Seven – nội dung lần đầu tiên tổ chức giải đấu chính thức tại Việt Nam, ngôi vương đã thuộc về game thủ WisadelxT. Trong khi đó, ở hai bộ môn thế mạnh của nước chủ nhà, đội tuyển OEG Esports xuất sắc đăng quang ngôi vô địch môn Đột kích (CrossFire), và đội tuyển MHK cũng ghi tên mình lên bảng vàng ở nội dung Au Mobile quốc gia.

Không chỉ tôn vinh các nhà vô địch, Ban tổ chức còn trao tặng Kỷ niệm chương cho các vận động viên quốc tế nhằm ghi nhận sự đồng hành và đóng góp vào thành công chung của mùa giải. Sự kiện không chỉ mở ra một nguồn năng lượng mới cho thể thao điện tử nước nhà, mà còn được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân xây dựng một hệ sinh thái số phát triển bền vững dưới sự hỗ trợ chính sách từ Nhà nước.

Sau đêm Gala bế mạc, The Grand Esports 2026 sẽ tiếp tục dành trọn ngày 12/7 để tổ chức lễ hội trải nghiệm, giao lưu tuyển thủ và biểu diễn Cosplay dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ đam mê thể thao điện tử tại thủ đô. Sự thành công của giải đấu khẳng định bước tiến quan trọng của Việt Nam trên hành trình hội nhập và định vị thương hiệu Esports trên bản đồ quốc tế.