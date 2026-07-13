David Beckham vô tình để lộ bí mật trên điện thoại, hoá ra huyền thoại cũng nghiện vợ thế này!

David Beckham gây bão mạng với chi tiết lãng mạn trên điện thoại tại World Cup 2026.

Xuất hiện trên khán đài tại Miami để tiếp lửa cho đội tuyển Anh trong trận tứ kết World Cup 2026 đối đầu với Na Uy, cựu danh thủ David Beckham đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của ống kính truyền hình. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ "tan chảy" và bàn tán xôn xao không phải là vẻ ngoài phong độ của huyền thoại 50 tuổi, mà lại là một chi tiết vô cùng ngọt ngào trên chiếc điện thoại cá nhân của anh.

Cụ thể, trong lúc máy quay truyền hình lia qua khu vực khán đài nơi gia đình Beckham đang ngồi, cựu siêu sao Manchester United vô tình để lộ màn hình điện thoại đang sáng. Nhiều khán giả tinh ý đã nhanh chóng phát hiện ra hình nền điện thoại của anh chính là bức ảnh thời trẻ của bà xã Victoria Beckham, từ những ngày cô còn là thành viên của nhóm nhạc nữ huyền thoại Spice Girls.

Khoảnh khắc Beckham để lộ màn hình điện thoại (Ảnh: AP)

Khoảnh khắc này ngay lập tức được cắt lại và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Cộng đồng mạng đã dành cơn mưa lời khen cho cựu tuyển thủ Tam Sư, ngưỡng mộ tình cảm bền chặt và sự lãng mạn mà anh dành cho người bạn đời của mình sau hơn hai thập kỷ chung sống. Nhiều bình luận không ngần ngại gọi Beckham là "người chồng kiểu mẫu" của năm.

Beckham cùng vợ và các con đến sân cổ vũ tuyển Anh (Ảnh: Getty)

Bên cạnh khoảnh khắc gây sốt này, gia đình Beckham cũng đã trải qua những giây phút vô cùng kịch tính trên khán đài. Họ liên tục lo lắng khi tuyển Anh bị dẫn trước, rồi lại vỡ òa hạnh phúc ôm nhau ăn mừng khi Jude Bellingham tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, lội ngược dòng ngoạn mục giúp "Tam Sư" giành chiến thắng 2-1 để tiến thẳng vào vòng bán kết gặp Argentina.