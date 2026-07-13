Bin có cho mình cột mốc sự nghiệp đáng nhớ, chỉ thua đúng Faker

Thời gian thi đấu chuyên nghiệp chưa bằng một nửa người đàn anh kiêm đối thủ nhưng Bin cũng chỉ thua mỗi Faker ở một thành tích đáng nể.

Bin lập thành tích đáng nể trong sự nghiệp

Cách đây ít ngày, BLG đã đối đầu với HLE trong trận đối đầu giữa 2 đội tại chung kết nhánh thắng của MSI 2026. Khác với dự đoán của nhiều người, trận đấu lại diễn ra vô cùng một chiều giữa hạt giống số 1 của khu vực LCK và LPL. Đại diện LMHT Trung Quốc không gặp quá nhiều khó khăn để hủy diệt hoàn toàn HLE. Với chiến thắng này, BLG đã chính thức mang về 4 slot CKTG cho LPL, đồng thời còn giúp Bin bắt kịp Faker.

Bin trở thành tuyển thủ tham dự nhiều trận chung kết giải quốc tế thứ hai, chỉ sau Faker.

Theo đó, Bin chính thức trở thành người tiệm cận Faker trong thành tích tham dự nhiều trận chung kết nhất lịch sử LMHT. Cụ thể, tính từ khi debut tới nay, Bin đã tham gia 7 trận chung kết các giải đấu quốc tế lớn của LMHT. Trong số này, đã có 2 lần anh đăng quang nhưng một trong số đó là First Stand - giải đấu có tuổi đời còn rất trẻ. Giải đấu lớn thứ hai của làng LMHT cũng là giải đấu mà Bin tham dự nhiều lần nhất với tổng cộng 4 lần. Trong đó, có 3 lần liên tiếp ở các năm 2022, 2023 và 2024.

Đồng thời, Bin cũng đang tiệm cận một thành tích nữa, chính là "vô địch MSI 2 lần ở 2 đội khác nhau". Đây cũng là một cột mốc đặc biệt nếu Bin cùng BLG vượt qua được HLE trong trận chung kết ngày 12/07.

Anh còn có cơ hội trở thành một trong những tuyển thủ hiếm hoi vô địch MSI ở 2 màu áo khác nhau.

Bin hoàn toàn có thể đạt cột mốc để đời

Với việc đã đánh bại HLE thuyết phục và hủy diệt, khả năng trận tái ngộ của hai đội cũng không khác bao nhiêu. Nhất là khi chính HLE, trong trận gặp LYON, đã để lộ rất nhiều sơ hở. Tuy nhiên, chính bản thân Bin, trước cơ hội lịch sử, cũng không thể chủ quan. HLE dù sao vẫn là seed 1 LCK và một khi họ đạt phong độ cao nhất, họ hoàn toàn có thể đánh bại các đối thủ khó nhằn.