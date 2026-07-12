Gumayusi là tuyển thủ đặc biệt bậc nhất trận chung kết tổng MSI 2026

Gumayusi có một dấu ấn rất đặc biệt trước thềm trận chung kết tổng MSI 2026.

Gumayusi có cột mốc đặc biệt ở trận chung kết tổng MSI 2026

Chỉ còn ít giờ nữa, trận đấu tối quan trọng của tập thể HLE sẽ chính thức khởi tranh, chính là chung kết tổng MSI 2026. Với những gì đã thể hiện ở chung kết nhánh thắng và chung kết nhánh thua của hai đội, HLE đang không thực sự được đánh giá cao. Tuy nhiên, với riêng Gumayusi, đây sẽ là trận chung kết MSI đặc biệt bậc nhất sự nghiệp của anh, khi anh là tuyển thủ duy nhất của chung kết tổng năm ngoái còn góp mặt ở trận đấu lần này.

Gumayusi có một dấu ấn đặc biệt.

Theo đó, MSI 2025 chứng kiến trận "Siêu kinh điển" giữa Gen.G và T1. Nhưng bước sang mùa giải 2026, trong khi Gen.G giữ nguyên dàn nhân sự, T1 lại chia tay chính Gumayusi và bổ sung bằng Peyz. Chỉ có điều, 1 đội đã là cựu vương từ trước khi giải đấu bắt đầu (Gen.G) và đội còn lại thì thậm chí còn có lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển rơi khỏi top 3-4 một giải quốc tế, là T1.

Và như sự sắp đặt của số phận, tuyển thủ duy nhất rời khỏi đội hình T1 sau mùa giải 2025 - Gumayusi lại đang cùng HLE níu giữ hy vọng giành chức vô địch MSI trên sân nhà. Nếu hoàn thành nhiệm vụ, đây cũng sẽ là chức vô địch một giải quốc tế đầu tiên trong lịch sử HLE.

Anh là tuyển thủ duy nhất từng góp mặt ở chung kết tổng MSI năm ngoái và năm nay tiếp tục tham dự.

Thử thách là không dễ cho Gumayusi và đồng đội

Bước vào trận đấu với BLG lần này, HLE không còn cơ hội làm lại nữa. Nhưng rõ ràng, BLG cho thấy họ mạnh hơn và đặc biệt là bắt bài HLE rất tốt. Gumayusi thi đấu không hề lép vế so với Viper, nhưng các đồng đội của anh lại vụn vỡ quá nhanh chóng.

Cơ hội và cũng là thử thách cho Gumayusi cũng như HLE.

Trận chung kết tổng sẽ là cơ hội và cũng là thử thách cho cả hai đội. Bản thân Gumayusi đã góp mặt ở 3 trận chung kết MSI nhưng 2 lần trước đã thất bại. Chắc chắn tuyển thủ này không muốn lịch sử lặp lại, nhất là khi HLE đang nắm trong tay quyền tự quyết số phận của mình.