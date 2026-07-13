Khoảnh khắc Messi tìm vợ đẹp Antonella và các con sau chiến thắng Thuỵ Sĩ gây sốt, đời thường sống "ẩn mình" trái ngược ánh hào quang

Đời sống kín tiếng của Messi giữa cơn sốt World Cup 2026: "Mọi lần xuất hiện đều được lên kế hoạch", tính chuyện an cư sau giải đấu.

Ngay sau khi cùng Argentina đánh bại Thụy Sĩ 3-1 để giành vé vào bán kết World Cup 2026, Lionel Messi cùng đồng đội lao về phía khán đài để ăn mừng cuồng nhiệt cùng CĐV, đồng thời nhảy múa hát ca, thực hiện những màn chia vui rầm rộ. Siêu sao 39 tuổi cũng không quên đưa mắt tìm bà xã Antonella Roccuzzo và ba cậu con trai Thiago, Mateo, Ciro trên khán đài để cùng tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc.

Hình ảnh ấy nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thêm một lần cho thấy phía sau hình ảnh một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá là một người đàn ông luôn đặt gia đình ở vị trí đặc biệt.

Messi vẫy tay với vợ con khi Argentina giành chiến thắng

Antonella rạng rỡ cùng các con cổ vũ Messi từ khán đài World Cup (Ảnh: Getty)

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Đúng thời điểm Messi tiếp tục tỏa sáng tại World Cup 2026, truyền thông phương Tây đã hé lộ nhiều chi tiết thú vị về cuộc sống đời thường của anh tại Mỹ. Theo một nguồn tin thân cận, Messi gần như sống tách biệt khỏi sự ồn ào của giới giải trí và luôn cố gắng tránh sự chú ý khi không thi đấu.

"Mỗi lần Messi xuất hiện ở nơi công cộng đều được lên kế hoạch rất kỹ. Không phải vì anh ấy thích phô trương, mà đơn giản là muốn mọi thứ diễn ra suôn sẻ và giữ được sự riêng tư", nguồn tin cho biết.

Người này còn tiết lộ Messi và Antonella có phong cách sống khá khác biệt. Nếu Antonela thường xuyên tham gia các sự kiện, quảng bá thương hiệu, điều hành công việc kinh doanh và xuất hiện trước truyền thông, thì Messi lại thích cuộc sống đơn giản.

"Anh ấy là mẫu người của gia đình. Thi đấu, tập luyện rồi trở về nhà với vợ con. Messi nhận được rất nhiều lời mời tham dự sự kiện nhưng hầu như đều từ chối".

Cách đây hai năm, triển lãm tương tác "The Messi Experience" về chính cuộc đời anh được tổ chức tại Miami với sự tham gia của gia đình Messi trong khâu phát triển dự án. Tuy nhiên, Messi thậm chí còn không đến dự lễ ra mắt vì không muốn trở thành tâm điểm chú ý. Mức độ nổi tiếng quá lớn chính là lý do khiến Messi lựa chọn lối sống kín đáo. Dù đã sinh sống tại Fort Lauderdale từ năm 2023, anh rất hiếm khi xuất hiện ở những địa điểm đông người.

Trái ngược với chồng, Antonella ngày càng thành công trong lĩnh vực kinh doanh và thời trang. Cô hiện là doanh nhân, người mẫu, influencer và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Adidas hay Stella McCartney. Tuy nhiên, sự khác biệt trong lối sống không ảnh hưởng đến hôn nhân của họ.

Thực tế, Antonella luôn đồng hành cùng Messi trong những thời khắc quan trọng nhất. Sau chiến thắng của Argentina ở World Cup 2026, Antonella đều đăng ảnh bày tỏ sự tự hào về chồng.

Antonella luôn tự hào về Messi

Bên cạnh hành trình chinh phục World Cup thứ hai liên tiếp cùng Argentina, Messi cũng được cho là đã bắt đầu nghĩ nhiều hơn về cuộc sống sau khi giải nghệ. Với khối tài sản ước tính khoảng 1,1 tỷ USD, anh đang cân nhắc gắn bó lâu dài với nước Mỹ.

Nguồn tin tiết lộ gia đình Messi đặc biệt yêu thích khu vực Fort Lauderdale thuộc hạt Broward, nơi yên tĩnh và riêng tư hơn nhiều so với trung tâm Miami. Siêu sao người Argentina được cho là đang tìm kiếm một nơi ở phù hợp để an cư lâu dài sau khi treo giày, thay vì trở về Newell's Old Boys như nhiều người từng dự đoán.