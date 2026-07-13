Thủ môn Vozinha nhận vinh dự đặc biệt: Được đặt tên cho 1 loài sên biển mới sau màn trình diễn xuất thần ở World Cup 2026

Từ người hùng World Cup đến... tên một loài sên biển: Thủ môn 40 tuổi của Cape Verde nhận vinh dự hiếm có.

ĐT Cape Verde được đón tiếp như những người hùng khi về nước hậu World Cup 2026

Dù Cape Verde đã dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026 sau thất bại 2-3 trước Argentina, thủ môn kỳ cựu Vozinha vẫn trở thành một trong những nhân vật được nhắc đến nhiều nhất giải đấu. Mới đây, người gác đền 40 tuổi tiếp tục nhận một vinh dự đặc biệt khi tên của anh được dùng để đặt cho một loài sên biển mới được các nhà khoa học phát hiện.

Theo công trình nghiên cứu của nhà sinh vật học người Tây Ban Nha Jesus Ortea, loài thân mềm biển mới mang tên Aldisa vozinhai, được đặt theo tên của Vozinha nhằm ghi nhận những màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Cape Verde tại World Cup 2026.

Loài sên biển nhỏ có màu đỏ này được phát hiện tại vùng biển Caribe, gần Cuba và Guadeloupe. Trước nghiên cứu của Ortea, loài này chưa từng được giới khoa học mô tả hay đặt tên.

Giải thích về quyết định đặc biệt, Jesus Ortea cho biết ông muốn tôn vinh "vai trò nổi bật" của Vozinha trong hành trình lịch sử của Cape Verde tại World Cup. Theo nhà nghiên cứu người Tây Ban Nha, màu đỏ của loài sên biển cũng gợi nhớ đến màn trình diễn để đời của thủ môn 40 tuổi trước Tây Ban Nha - đội tuyển nổi tiếng với biệt danh La Roja.

Bên cạnh đó, Ortea cho biết việc đặt tên còn là lời tri ân dành cho người dân Cape Verde sau khi ông được quốc gia này trao Huân chương Công trạng về Môi trường vào năm 2023 nhờ những đóng góp trong nghiên cứu đa dạng sinh học biển.

Thủ môn Vozinha đổi đời sau World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Đây không phải lần đầu tiên Ortea lấy tên một ngôi sao bóng đá để đặt cho loài sinh vật mới. Trước đó, năm 2019, ông từng đặt tên một loài ốc biển siêu nhỏ theo cựu thủ môn Real Madrid và đội tuyển Costa Rica, Keylor Navas.

World Cup 2026 đã đưa tên tuổi Vozinha vượt ra ngoài phạm vi bóng đá. Thủ thành 40 tuổi có giải đấu đáng nhớ khi giữ sạch lưới trước Tây Ban Nha và Saudi Arabia, thực hiện tổng cộng 18 pha cứu thua và nhiều lần làm nản lòng các chân sút đối phương. Chỉ đến khi gặp Argentina ở vòng 1/8, Cape Verde mới dừng bước sau trận thua nghẹt thở trong hiệp phụ.

Phong độ chói sáng cũng giúp Vozinha trở thành hiện tượng trên mạng xã hội. Nếu như trước trận ra quân gặp Tây Ban Nha, tài khoản Instagram của anh chỉ có khoảng 50.000 người theo dõi thì sau những màn trình diễn ấn tượng tại World Cup, con số này đã tăng vọt lên khoảng 28,6 triệu.

Ít ai biết rằng trước khi trở thành người hùng của Cape Verde, Vozinha từng có sự nghiệp khá lặng lẽ. Anh thi đấu cho nhiều CLB tại quê nhà, Moldova, Slovakia, Cyprus và giải hạng Nhì Bồ Đào Nha, đồng thời đã có 91 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.