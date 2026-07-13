Vì sao đến 2026 Messi mới được đối đầu với đội tuyển Anh?

Dù có sự nghiệp lừng lẫy, nhưng phải đến bán kết World Cup 2026, Messi mới có cơ hội chạm trán với đội tuyển Anh.

Trận bán kết World Cup 2026 diễn ra vào lúc 2h00 ngày 16/07/2026 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Mercedes-Benz không chỉ mang tính chất của một tấm vé bước vào trận chung kết trong mơ, mà còn đánh dấu một cột mốc, lần đầu tiên trong lịch sử, Lionel Messi đối đầu với đội tuyển quốc gia Anh. Đối với một huyền thoại đã sở hữu mọi danh hiệu và chinh chiến qua mọi giải đấu đỉnh cao suốt từ năm 2005 đến nay, việc chưa từng một lần chạm trán "Tam Sư" là một sự trùng hợp lịch sử kỳ lạ.

Sự "lệch pha" ở các kỳ World Cup

Do Argentina và Anh thuộc hai liên đoàn bóng đá khác nhau (CONMEBOL và UEFA), cơ hội duy nhất để họ chạm trán ở một giải đấu chính thức là đấu trường World Cup. Tuy nhiên, trong suốt hai thập kỷ Messi cống hiến cho màu áo Albiceleste, hai nền bóng đá này liên tục "lỗi hẹn" một cách đáng tiếc ở các vòng loại trực tiếp.

Năm 2006, khi Messi lần đầu hít thở bầu không khí World Cup, cả hai đội đều dừng bước ở tứ kết nhưng nằm ở hai nhánh đấu khác nhau. Đến năm 2010, kịch bản đối đầu ở tứ kết đã ở rất gần, nhưng tuyển Anh lại bị người Đức vùi dập ngay từ vòng 16 đội. Bốn năm sau tại Brazil, khi Argentina lọt vào tới trận chung kết thì tuyển Anh lại bẽ bàng xách vali về nước ngay sau vòng bảng. Đến các kỳ World Cup 2018 và 2022, sự chênh lệch về phong độ giữa hai bờ đại dương tiếp tục khiến họ chưa thể nhìn thấy nhau, khi đội này tiến sâu thì đội kia lại bất ngờ ngã ngựa.

Messi sẽ đối đầu Harry Kane và các đồng đội ở bán kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Hơn hai thập kỷ "đóng băng" các trận giao hữu

Nguyên nhân thứ hai đến từ việc hai liên đoàn bóng đá đã hoàn toàn ngó lơ nhau trên mặt trận giao hữu quốc tế suốt hơn 20 năm qua. Lần cuối cùng tuyển nam Argentina và Anh gặp nhau là trong trận giao hữu tại Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 12 tháng 11 năm 2005 (Anh thắng 3-2).

Dù Lionel Messi đã có màn ra mắt đội tuyển vào tháng 8 năm đó, nhưng ở trận đấu vào tháng 11, anh lại không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu. Kể từ thời điểm đó, một lệnh "đóng băng" vô hình đã xuất hiện khi hai quốc gia không tổ chức thêm bất kỳ trận giao hữu nào ở cấp độ đội tuyển nam, tước đi cơ hội đối đầu của Messi với các thế hệ ngôi sao xứ sương mù.

Tác động cấu trúc từ UEFA Nations League

Yếu tố cuối cùng khép lại cánh cửa chạm trán của Messi với tuyển Anh chính là sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong hệ thống thi đấu của bóng đá châu Âu. Trước năm 2018, các ông lớn Nam Mỹ như Argentina hay Brazil thường xuyên bay sang Lục địa già để đá giao hữu với Anh, Đức hay Pháp vào các ngày FIFA Days.

Tuy nhiên, sự ra đời của UEFA Nations League vào năm 2018 đã thay đổi hoàn toàn cục diện. Giải đấu này chiếm trọn các khoảng thời gian trống trong lịch thi đấu quốc tế, buộc tuyển Anh phải liên tục chạm trán với các đối thủ trong châu lục. Cơ hội để xếp lịch đá giao hữu giữa Anh và Argentina gần như bị giảm xuống con số không.

Sân khấu lịch sử tại nước Mỹ

Sau hơn 20 năm chờ đợi, sự kết hợp giữa các yếu tố khách quan từ lịch bốc thăm, sự phân tách liên đoàn và cấu trúc bóng đá hiện đại cuối cùng đã nhường chỗ cho duyên phận. Vượt qua những trận tứ kết nghẹt thở trước Thụy Sĩ và Na Uy, Argentina và Anh đã chính thức tạo nên trận đại chiến lịch sử tại Atlanta.

Đối với người hâm mộ, đây là trận cầu tái hiện những ân oán trong quá khứ kể từ World Cup 1998. Nhưng đối với cá nhân Lionel Messi, đây chính là cơ hội cuối cùng để anh giải mã "Tam Sư" – mảnh ghép còn thiếu trong bộ sưu tập những đối thủ vĩ đại nhất sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của mình.