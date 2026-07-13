Kì World Cup vĩ đại nhất lịch sử xứng đáng có vòng bán kết hấp dẫn, bùng nổ và siêu kinh điển

World Cup 2026 bước vào vòng bán kết trong mơ: Messi đấu Kane, Mbappe so tài Yamal, 4 ông lớn tranh ngôi vương.

Sau gần một tháng tranh tài với sự góp mặt của 48 đội tuyển, kì World Cup lớn nhất lịch sử đã đi đến giai đoạn được chờ đợi nhất. Bốn cái tên còn lại là Argentina, Anh, Pháp và Tây Ban Nha không chỉ đều từng vô địch thế giới mà còn được xem là những thế lực hàng đầu của bóng đá hiện đại, tạo nên một vòng bán kết được đánh giá là hấp dẫn nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tâm điểm của nhánh đấu đầu tiên là cuộc thư hùng giữa Argentina và Anh - cặp đấu luôn mang ý nghĩa đặc biệt mỗi khi xuất hiện tại World Cup.

Đây không đơn thuần là màn so tài giữa hai đội tuyển giàu truyền thống, mà còn là cuộc đối đầu gợi lại hàng loạt chương lịch sử của bóng đá thế giới. Từ "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona năm 1986 đến những cuộc chạm trán đầy duyên nợ sau đó, Argentina và Anh luôn tạo nên sức hút vượt ra ngoài khuôn khổ một trận đấu thông thường.

Lần này, tâm điểm sẽ là Lionel Messi và Harry Kane - hai thủ lĩnh đang dẫn dắt đội tuyển của mình tiến gần hơn tới chiếc cúp vàng.

Argentina tiếp tục cho thấy bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Trước Thụy Sĩ ở tứ kết, đoàn quân của HLV Lionel Scaloni gặp vô vàn khó khăn, thậm chí bị gỡ hòa khi đối thủ đang chơi rất hay. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Breel Embolo đã trở thành bước ngoặt, trước khi Julián Álvarez và Lautaro Martínez ghi hai bàn trong hiệp phụ để đưa Albiceleste vào bán kết.

Trong khi đó, tuyển Anh cũng tạo nên màn trình diễn giàu cảm xúc khi vượt qua Na Uy nhờ cú đúp của Jude Bellingham. Dưới thời HLV Thomas Tuchel, "Tam sư" không chỉ sở hữu những ngôi sao biết tạo khác biệt như Harry Kane hay Bellingham mà còn thể hiện tinh thần tập thể và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định.

Ảnh: MLS

Nếu cặp Argentina - Anh mang đậm màu sắc lịch sử, thì cuộc đối đầu giữa Pháp và Tây Ban Nha lại được xem là màn so tài đỉnh cao của bóng đá hiện đại.

Pháp bước vào bán kết với tư cách ứng viên số một cho chức vô địch. Đội bóng của Didier Deschamps gần như vượt qua mọi đối thủ bằng phong độ thuyết phục, sở hữu hàng công đáng sợ với Kylian Mbappe, Michael Olise và Ousmane Dembele.

Ở chiều ngược lại, Tây Ban Nha vẫn duy trì thành tích toàn thắng nhưng chưa tạo được màn trình diễn thực sự bùng nổ trước các đối thủ lớn. Dù sở hữu dàn sao như Rodri, Pedri, Dani Olmo hay thần đồng Lamine Yamal, La Roja nhiều thời điểm vẫn phải rất vất vả mới có thể giành chiến thắng.

Bởi vậy, trận bán kết với Pháp được xem là bài kiểm tra lớn nhất dành cho nhà vô địch châu Âu kể từ đầu giải.

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Bên cạnh cuộc đua tới trận chung kết, vòng bán kết World Cup 2026 còn quy tụ gần như toàn bộ những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Lionel Messi vẫn là linh hồn của Argentina ở tuổi 39, Mbappe tiếp tục thể hiện đẳng cấp của một siêu sao hàng đầu, trong khi Bellingham và Lamine Yamal đại diện cho thế hệ kế cận đang sẵn sàng tiếp quản sân khấu lớn.

Khi chỉ còn bốn đội tuyển ở lại cuộc chơi, World Cup 2026 dường như đã giữ lại những gì tinh túy nhất cho chặng đường cuối cùng. Hai trận bán kết không chỉ là cuộc cạnh tranh tấm vé vào chung kết, mà còn là màn đối đầu giữa những trường phái bóng đá, những thế hệ ngôi sao và những nền bóng đá giàu truyền thống nhất thế giới.