David Beckham sẽ "phản bội" Messi giữa World Cup 2026?

Beckham và Messi tạm "chia phe" ở World Cup 2026: Ông chủ Inter Miami sẽ cổ vũ tuyển Anh loại chính sao cưng.

Trong gần ba năm qua, David Beckham và Lionel Messi là hai cái tên gắn liền với sự trỗi dậy của Inter Miami. Một người xây dựng dự án, người còn lại biến đội bóng thành hiện tượng toàn cầu. Thế nhưng tại bán kết World Cup 2026, mối quan hệ đặc biệt ấy sẽ tạm được gác lại khi Beckham và Messi đứng ở hai chiến tuyến đối lập.

Sau khi Argentina đánh bại Thụy Sĩ để giành vé vào bán kết, đối thủ tiếp theo của Lionel Messi sẽ là tuyển Anh - quê hương của David Beckham. Điều đó đồng nghĩa với việc huyền thoại bóng đá xứ sương mù nhiều khả năng sẽ cổ vũ đội tuyển quốc gia thay vì ngôi sao số một của Inter Miami.

Đây được xem là tình huống khá thú vị bởi Beckham luôn dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Messi kể từ khi siêu sao người Argentina cập bến MLS vào năm 2023. Trong suốt hành trình World Cup 2026, Beckham nhiều lần xuất hiện để theo dõi Messi thi đấu. Ông có mặt trên khán đài trong trận Argentina gặp Cape Verde và sau màn ngược dòng trước Ai Cập, cựu đội trưởng tuyển Anh từng hết lời ca ngợi chủ nhân 8 Quả bóng Vàng.

"Messi là một con người rất đặc biệt, không chỉ bởi những gì anh ấy thể hiện trên sân cỏ mà còn bởi con người của anh ấy ngoài đời".

Chính vì vậy, màn so tài giữa Anh và Argentina ở bán kết mang đến cảm giác đặc biệt. Dù luôn sát cánh cùng Messi trong dự án Inter Miami, Beckham sẽ phải gác lại tình cảm ấy để đứng về phía đội tuyển quê hương.

Beckham sẽ tạm gác lại mối quan hệ thân thiết với Messi để cổ vũ ĐT Anh ở bán kết World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, đây chỉ là sự đối đầu mang tính biểu tượng. Mối quan hệ giữa Beckham và Messi tại Inter Miami không hề thay đổi. Giới chuyên môn đánh giá Beckham là người đặt nền móng cho dự án bóng đá tại Miami, nhưng chính Messi mới là nhân tố đưa đội bóng bước sang một tầm cao mới. Kể từ khi gia nhập sau chức vô địch World Cup 2022, siêu sao người Argentina đã giúp Inter Miami giành những danh hiệu đầu tiên trong lịch sử như Leagues Cup, Supporters' Shield và MLS Cup, đồng thời biến CLB thành một trong những cái tên được theo dõi nhiều nhất thế giới.

Bán kết World Cup 2026 cũng là chương mới của một trong những cặp kỳ phùng địch thủ nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá. Anh và Argentina từng tạo nên nhiều trận cầu kinh điển, từ cuộc đối đầu tại World Cup 1966, "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona năm 1986 cho đến chiếc thẻ đỏ của chính Beckham tại World Cup 1998.

Lần tái ngộ này, mọi ánh mắt sẽ tiếp tục đổ dồn về Messi. Ở tuổi 39, anh vẫn là đầu tàu của Argentina trên hành trình bảo vệ chức vô địch và nuôi hy vọng góp mặt trong thêm một trận chung kết World Cup.

Ảnh: FIFA

Nếu vượt qua tuyển Anh, Messi sẽ tiến thêm một bước tới mục tiêu khép lại kỳ World Cup có thể là cuối cùng trong sự nghiệp bằng một cái kết hoàn hảo. Còn với Beckham, dù luôn mong Messi tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Inter Miami, ông chắc chắn sẽ hy vọng điều đó chưa xảy ra ở trận bán kết sắp tới.