Đau lòng cô gái 17 tuổi qua đời thương tâm khi đi "bão" ăn mừng Pháp vào bán kết World Cup

Một cô gái không may qua đời khi ra đường ăn mừng đội tuyển Pháp vào bán kết World Cup 2026.

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra ngay trong đêm ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Pháp tại World Cup 2026, cướp đi sinh mạng của một thiếu nữ 17 tuổi ở miền Bắc nước này. Sự việc đau lòng một lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn giao thông trong các cuộc xuống đường ăn mừng quy mô lớn.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 11/7 tại thị trấn Aulnoye-Aymeries, gần thành phố Maubeuge. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên báo hiệu chiến thắng 2-0 của đội tuyển Pháp trước Maroc tại vòng tứ kết World Cup, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra đường reo hò, kéo theo bầu không khí vô cùng phấn khích.

Người Pháp lao ra đường đi bão ăn mừng chiến thắng (Ảnh: The Sun)

Trong lúc hỗn loạn, nạn nhân cùng một nhóm bạn trẻ đã trèo lên phía sau một chiếc xe đầu kéo đang di chuyển. Tuy nhiên, do phương tiện chuyển động, thiếu nữ 17 tuổi đã không may mất thăng bằng, ngã xuống lòng đường và bị chính bánh xe này cán qua. Mặc dù lực lượng cứu hộ đã lập tức có mặt tại hiện trường, nạn nhân đã tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng.

Ngay sau vụ việc, tài xế chiếc xe đầu kéo đã bị cảnh sát tạm giữ để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công tố cũng đã khởi tố vụ án để làm rõ hành vi vô ý làm chết người.