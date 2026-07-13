Trọng tài bị FIFA loại khỏi World Cup 2026 đột ngột qua đời ở tuổi 38, nghi tự tử sau bê bối chấn động

Làng bóng đá thế giới vừa đón nhận tin buồn khi trọng tài người Hà Lan Rob Dieperink qua đời ở tuổi 38. Chỉ vài tháng trước, ông từng bị FIFA loại khỏi danh sách làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 sau khi vướng vào một vụ điều tra gây chấn động.

Theo truyền thông Hà Lan, Rob Dieperink được phát hiện đã qua đời tại nơi ở. Cảnh sát cùng lực lượng pháp y đã có mặt để khám nghiệm hiện trường. Đến nay, nguyên nhân cái chết vẫn chưa được công bố chính thức, song nhiều nguồn tin địa phương cho biết có nghi vấn đây là một vụ tự tử.

Bi kịch xảy ra chỉ ít lâu sau giai đoạn khó khăn nhất trong sự nghiệp của vị trọng tài 38 tuổi. Tháng 5/2026, Dieperink - trọng tài thuộc Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) và cũng là trọng tài VAR cấp FIFA - bị cảnh sát London bắt giữ sau trận bán kết UEFA Conference League giữa Crystal Palace và Fiorentina. Ông bị điều tra liên quan đến ba cáo buộc, trong đó có nghi vấn xâm hại tình dục trẻ vị thành niên.

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra, cảnh sát Anh đã hủy bỏ toàn bộ các cáo buộc vì không tìm thấy đủ bằng chứng để truy tố. Dẫu vậy, bê bối vẫn để lại hậu quả nặng nề đối với sự nghiệp của Dieperink. FIFA quyết định loại ông khỏi đội ngũ trọng tài làm nhiệm vụ tại World Cup 2026 ở Mỹ, Canada và Mexico. Trước đó, Dieperink thường xuyên đảm nhận vai trò trọng tài VAR chính trong các trận đấu do trọng tài nổi tiếng Danny Makkelie điều khiển.

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FIFA khi đó khẳng định chỉ lựa chọn những trọng tài đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất về chuyên môn cũng như đạo đức. Vị trí của Dieperink sau đó được trao cho trọng tài người Pháp Willy Delajod. Không chỉ mất cơ hội dự World Cup, Dieperink cũng không được KNVB phân công làm nhiệm vụ VAR ở giai đoạn cuối mùa giải quốc nội.

Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Hà Lan chưa từng từ bỏ ý định đưa ông trở lại. Từ tháng 6, KNVB đã bắt đầu xây dựng kế hoạch hỗ trợ để Dieperink có thể tái xuất sau kỳ nghỉ hè.

Khi đó, Trưởng ban trọng tài KNVB Raymond van Meenen từng chia sẻ với ESPN: "Sự việc đã ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy. Hiện tại anh ấy đã khá hơn và chúng tôi sẽ đồng hành trong suốt quá trình này. Mục tiêu là giúp anh ấy trở lại sân cỏ với vai trò trọng tài VAR sau mùa hè".

Ngoài công tác trọng tài, Rob Dieperink còn là giám đốc khu vực tại chính quyền địa phương Berkelland. Sự ra đi đột ngột của Dieperink đã gây nhiều tiếc nuối trong giới trọng tài Hà Lan, đồng thời khép lại một câu chuyện đầy bi kịch của người từng được xem là một trong những trọng tài VAR giàu kinh nghiệm trước khi sự nghiệp bất ngờ rẽ sang hướng hoàn toàn khác.