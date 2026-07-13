Dancesport Việt Nam giành 21 HCV, dẫn đầu tại Giải vô địch châu Á

Dancesport Việt Nam thi đấu thành công tại Giải vô địch châu Á 2026 khi giành 21 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 14 Huy chương Đồng.

Đoàn Khiêu vũ thể thao (Dancesport) Việt Nam vừa khép lại hành trình thi đấu tại Giải vô địch châu Á 2026 với những thành tích đặc biệt xuất sắc. Sự tỏa sáng của các cặp nhảy đỉnh cao cùng sự bứt phá mạnh mẽ từ các vận động viên trẻ đã giúp Việt Nam khẳng định vị thế vững chắc trên đấu trường châu lục.

Tại nội dung vô địch châu Á dành cho các đôi, các vũ công Việt Nam đã thể hiện trình độ kỹ thuật vượt trội và tâm lý thi đấu vững vàng để mang về tổng cộng 5 Huy chương Vàng (HCV), 1 Huy chương Bạc (HCB) và 5 Huy chương Đồng (HCĐ). Trong đó, hai cặp đôi chủ lực là Phan Hiển (Minh Trường) – Thu Hương và Anh Minh – Trường Xuân đã có màn trình diễn xuất sắc, chinh phục hoàn toàn ban giám khảo để mỗi cặp mang về 2 tấm HCV quý giá.

Cặp đôi Ngọc An – Tố Uyên cũng có giải đấu thành công ấn tượng khi đóng góp thêm 1 HCV và 1 HCB. Bên cạnh đó, các cặp đôi Trung Thực – Ngọc Anh, Nam Anh – Anh Phương và Quốc Bảo – Minh Châu cũng thi đấu đầy nỗ lực, mỗi cặp đôi mang về thêm 1 tấm HCĐ quý giá để hoàn thiện bảng thành tích chung ở nội dung này.

Việt Nam nhất toàn đoàn tại giải châu Á

Cùng với nội dung đôi, các vận động viên tại nội dung vô địch đơn nữ châu Á đã tạo nên những cột mốc thi đấu bùng nổ ở nhiều nhóm tuổi, khẳng định chất lượng đào tạo chiều sâu của Dancesport nước nhà. Ở hạng lứa tuổi Thanh niên, vận động viên Hoàng Ngọc tỏa sáng rực rỡ khi sở hữu tới 6 HCV; đồng đội Tạ Liên Giang mang về 4 HCB, 1 HCĐ; trong khi Hà Khánh Phượng giành 3 HCĐ và Phương Trinh giành 1 HCĐ.

Sự kế thừa thế hệ cũng được thể hiện rõ nét ở các nhóm tuổi nhỏ hơn. Tại hạng Trẻ, tài năng Lê Mai Thư chứng minh sự vượt trội tuyệt đối với 5 HCV. Ở hạng Thiếu niên II, Nguyễn An Nhiên xuất sắc mang về 4 HCV, 1 HCB; Hoàng Misaki giành 1 HCV và Khánh Ngọc đóng góp 4 HCĐ.

Thành công vang dội tại giải đấu cấp châu lục lần này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của các vận động viên cùng Ban huấn luyện, mà còn khẳng định bước đi đúng đắn trong công tác tuyển chọn, huấn luyện và đầu tư trọng điểm cho các lứa vận động viên kế cận của Khiêu vũ thể thao Việt Nam, mở ra kỳ vọng lớn ở những đấu trường quốc tế tầm cỡ trong tương lai.