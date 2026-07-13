Dàn sao HLE viết nên lịch sử cho LCK và LMHT

HLE đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

HLE viết nên lịch sử cho LCK và cả nền LMHT

Mới đây, đoàn quân HLE đã tái ngộ BLG trong trận chung kết tổng của MSI 2026. Với kết quả của chung kết nhánh thắng cách đây ít ngày, không ai dám tin tưởng HLE sẽ làm khác đi khi gặp lại đại diện LPL. Nhất là khi, "nhà Cam" còn chật vật mới vượt qua được LYON ở chung kết nhánh thua ngay ngày 11/07 trước đó. Nhưng cuối cùng, sau khi chung kết tổng khép lại, HLE là nhà đương kim vô địch với rất nhiều thành tích lịch sử bị xô đổ hoặc những cột mốc mới được thiết lập.

HLE đã có chức vô địch MSI đầu tiên trong lịch sử đội tuyển này.

Trước hết, HLE trở thành đội đầu tiên trong lịch sử giành được chức vô địch MSI khi giải đấu này được tổ chức ngay trên sân nhà của nhà vô địch. Trong quá khứ, ngay cả SKT T1 hùng mạnh hay RNG - "vua MSI" cũng chưa từng làm được thành tích này. Có thể nói, sau những chuỗi trận đáng thất vọng của Gen.G và T1 ở First Stand và MSI 2026, HLE đã níu giữ vinh quang và hy vọng cho khu vực LCK.

Tiếp đến, HLE cũng trở thành đội tuyển tiếp theo sau EDG vô địch MSI ngay trong mùa đầu tiên tham dự giải đấu, tính riêng lịch sử của đội tuyển này. Và trên thực tế, trong thành phần HLE, chỉ có Kanavi từng vô địch trước đó. Thành tích trước BLG cũng giúp Kanavi vươn lên sánh ngang cùng Faker, Chovy, Ruler... trong danh sách các tuyển thủ có từ 2 chức vô địch MSI trở lên.

Zeus và Zeka có cho mình trọn vẹn bộ sưu tập danh hiệu.

Về phần các tuyển thủ Zeus, Zeka, Gumayusi và Delight, họ cũng đã có chức vô địch MSI đầu tiên trong sự nghiệp. Với Zeus hay Zeka, Gumayusi, họ đều đã lên ngôi vô địch CKTG ít nhất 1 lần. Nhưng MSI vẫn luôn là đấu trường khó khăn với dàn sao này. Về phần Zeka, aura "vô địch ngay trong lần đầu tiên dự giải" vẫn còn nguyên vẹn.

Với riêng Zeus và Zeka, họ cũng đã có cho mình trọn vẹn bộ sưu tập danh hiệu mà một tuyển thủ thi đấu LCK có thể có được, bao gồm chức vô địch LCK, chức vô địch First Stand, chức vô địch MSI và CKTG - thành tích mà cho đến hiện tại, chỉ có đúng bộ đôi này thực hiện được.

Zeus quá xuất sắc.

HLE vẫn còn nhiều hành trình phía trước

Sau MSI, HLE sẽ đến với EWC nhưng quan trọng hơn, là phần còn lại của LCK và sau đó là CKTG 2026. Tất nhiên, mục tiêu là toàn bộ các chức vô địch nhưng để thực hiện được, HLE phải mau chóng trở lại mặt đất để tập trung cho các hành trình phía trước.