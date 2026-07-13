Gen.G sẽ tổ chức Watch Party tại TP.HCM cùng GAM Esports

GAM Esports bắt tay cùng Gen.G trong dự án hợp tác mới, hứa hẹn mang đến một không gian cuồng nhiệt chưa từng có cho cộng đồng người hâm mộ Việt Nam và Hàn Quốc ngay tại trung tâm TP.HCM vào giữa tháng 7 này.

Trong khuôn khổ giải đấu danh giá Esports World Cup 2026 (EWC 2026) đang diễn ra tại Paris, GAM Esports đã tạo ra một sự bùng nổ truyền thông khi công bố màn hợp tác cùng Gen.G Esports. Dự án mang tên "Blood & Steel" được lấy cảm hứng từ chính cá tính đối lập nhưng lại bổ trợ hoàn hảo cho nhau của hai đội tuyển.

Nếu "Blood" tượng trưng cho dòng máu Lạc Hồng rực cháy, luôn kiên cường đứng lên sau mỗi vấp ngã của đại diện Việt Nam, thì "Steel" lại là hiện thân cho ý chí kỷ luật, sự vững chãi và chuẩn xác như một bức tường thành của nhà vô địch đến từ Hàn Quốc. Sự giao thoa này không chỉ dừng lại ở một đoạn phim quảng cáo (TVC) chung đầy mãn nhãn, mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về khát khao chiến thắng không giới hạn của hai tổ chức thể thao điện tử châu Á.

Điểm nhấn đáng mong chờ nhất của chiến dịch này chính là sự kiện siêu watch party sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 15/7 sắp tới tại rạp Ciné Saigon, số 148 Cống Quỳnh, Phường Bến Thành, TP.HCM. Đây là cơ hội hiếm hoi để cộng đồng người hâm mộ của cả hai đội cùng hòa chung nhịp đập, trực tiếp theo dõi và tiếp lửa cho các tuyển thủ đang thi đấu tại sân khấu Paris.

Khán giả sẽ được thưởng thức hai trận thư hùng đỉnh cao liên tiếp, bắt đầu từ 16 giờ với màn chạm trán giữa Gen.G và KC, ngay sau đó là trận đại chiến nảy lửa giữa GAM và T1 vào lúc 17 giờ. Sự kiện được tổ chức hoàn toàn miễn phí đi kèm nhiều phần quà độc quyền dành cho những khán giả nhanh tay đăng ký giữ chỗ qua các kênh chính thức của GAM.

Việc đưa một sự kiện Esports vào không gian rạp chiếu phim chuyên nghiệp cũng là cách hai tổ chức này đưa thể thao điện tử đến gần hơn với văn hóa đại chúng, biến mỗi trận đấu thành những khoảnh khắc điện ảnh thực thụ.

Vượt ra khỏi khuôn khổ của một sự kiện giải trí thông thường, cú bắt tay giữa GAM và Gen.G còn mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc cho tinh thần "Rise As One" của Thể thao điện tử châu Á. Cả hai tổ chức đều mang chung một niềm tin rằng khi các nền Esports trong khu vực biết cách sát cánh và tôn trọng lẫn nhau, vị thế của châu Á trên bản đồ thế giới sẽ được nâng tầm đáng kể.

Chia sẻ về cột mốc quan trọng này, CEO TK Nguyen của GAM Esports nhấn mạnh rằng dù hai đội mang bản sắc khác biệt giữa máu chiến và thép lạnh, nhưng khi cùng đứng trên một sân khấu, đó không còn là cuộc chơi của riêng ai mà là bước tiến chung của cả một khu vực. Hành trình tiến ra biển lớn của GAM giờ đây không còn đơn độc khi có sự đồng hành của những người bạn, những đối thủ xứng tầm như Gen.G, minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh của sự đoàn kết.