Cả gia đình Beckham quây quần gắn kết trên khán đài World Cup, cậu cả nổi loạn Brooklyn chỉ có thể theo dõi online

Khung cảnh đối lập của gia đình Beckham và cậu con cả Brooklyn khi cổ vũ World Cup 2026.

Chiến thắng 2-1 của tuyển Anh trước Na Uy tại tứ kết World Cup 2026 không chỉ khiến người hâm mộ Tam sư vỡ òa mà còn chứng kiến màn hội ngộ của gia đình Beckham trên khán đài sân vận động ở Miami. Tuy nhiên, giữa những cái ôm và nụ cười của David Beckham, Victoria Beckham cùng ba người con, sự vắng mặt của Brooklyn Beckham tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý.

Gia đình Beckham quây quần trên khán đài World Cup

Trong khi David và Victoria xuất hiện cùng Romeo, Cruz, Harper và bạn gái của Cruz là Jackie Apostel để tiếp lửa cho tuyển Anh, Brooklyn Beckham lại theo dõi trận đấu từ New York cùng vợ Nicola Peltz. Trên Instagram, cậu cả nhà Beckham chỉ đăng tải một bức ảnh chụp màn hình trận đấu, cho thấy anh vẫn dõi theo hành trình của Tam sư nhưng không có mặt cùng gia đình như những lần trước.

Brooklyn Beckham theo dõi World Cup qua màn hình mà không thể trực tiếp đến sân cổ vũ như gia đình Beckham

Sau tiếng còi mãn cuộc, David Beckham chia sẻ khoảnh khắc cả nhà ăn mừng trên khán đài với dòng trạng thái đầy tự hào. "Một khoảnh khắc tuyệt vời ở Miami. Tôi rất tự hào khi tuyển Anh giành quyền vào bán kết World Cup và còn đặc biệt hơn khi được ăn mừng cùng gia đình. Cảm ơn tuyển Anh vì đã mang đến những cảm xúc này cho đất nước chúng ta".

Victoria Beckham cũng đăng loạt ảnh trong trận đấu, trong đó có những khoảnh khắc ôm chồng sau chiến thắng. Cô viết ngắn gọn: "Một đêm thật đặc biệt tại Miami cùng gia đình và vì đất nước của chúng ta". Bạn gái của Cruz Beckham, Jackie Apostel, cũng góp mặt trong buổi đoàn tụ và chia sẻ nhiều bức ảnh của đại gia đình lên mạng xã hội.

Trong khi cả gia đình Beckham quây quần cổ vũ ĐT Anh, Brooklyn chỉ có thể lặng lẽ theo dõi tuyển Anh từ New York thay vì cùng gia đình xuất hiện tại Miami. Giữa bầu không khí tưng bừng sau tấm vé vào bán kết World Cup của tuyển Anh, khoảng trống mang tên Brooklyn Beckham một lần nữa khiến người hâm mộ đặt câu hỏi ngày gia đình nổi tiếng này thực sự đoàn tụ là khi nào.