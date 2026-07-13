Argentina của Messi vẫn sống sót, nhưng đã lộ dấu hiệu đuối sức hơn hẳn Top 4 vào bán kết World Cup 2026

Argentina vào bán kết nhưng vẫn khiến CĐV thấp thỏm: Nhà vô địch đang thắng bằng bản lĩnh hơn là phong độ.

Argentina tiếp tục góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất World Cup 2026 sau chiến thắng 3-1 trước Thụy Sĩ. Thế nhưng, trái ngược với kết quả trên bảng tỷ số, màn trình diễn của đoàn quân HLV Lionel Scaloni lại để lại không ít nỗi lo. Nhà đương kim vô địch vẫn biết cách vượt qua nghịch cảnh, nhưng dấu hiệu xuống sức ngày càng rõ ràng khi giải đấu bước vào chặng nước rút.

Nếu nhìn vào hành trình của Argentina từ đầu vòng knock-out, có thể thấy một kịch bản quen thuộc liên tục lặp lại: gặp khó, bị đẩy vào thế bế tắc rồi tìm được người hùng đúng thời điểm để đi tiếp. Trước Ai Cập là màn lội ngược dòng nghẹt thở. Đến cuộc đối đầu với Thụy Sĩ, Argentina thêm một lần phải bước vào hiệp phụ mới có thể định đoạt số phận trận đấu. Có cảm giác mỗi khi bị dồn đến giới hạn, đội bóng của Scaloni lại tìm ra cách để "sống sót".

Đó vẫn là phẩm chất của một nhà vô địch. Nhưng nếu bản lĩnh là điểm cộng lớn nhất, thì thể lực và phong độ lại đang trở thành dấu hỏi.

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Argentina khởi đầu khá thuận lợi khi Alexis Mac Allister đánh đầu mở tỷ số từ sớm sau quả phạt góc của Lionel Messi. Tuy nhiên, thay vì tận dụng lợi thế để kiểm soát thế trận, đội bóng áo sọc trắng - xanh lại chủ động nhường quyền cầm bóng cho Thụy Sĩ.

Kể từ đó, đại diện châu Âu mới là đội tạo ra nhiều sức ép hơn. Những pha phối hợp ở khu vực trung lộ và khả năng pressing khiến Argentina nhiều thời điểm chỉ còn biết lùi sâu chống đỡ. Bàn gỡ hòa của Dan Ndoye ở hiệp hai phản ánh đúng cục diện trên sân. Ngay cả trước khi Thụy Sĩ ghi bàn, Emiliano Martinez đã nhiều lần phải trổ tài cứu thua để giữ lợi thế cho Argentina.

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến từ chiếc thẻ đỏ dành cho Breel Embolo. Sau khi VAR xác định tiền đạo Thụy Sĩ có hành vi giả vờ ngã, trọng tài thay đổi quyết định, rút thẻ vàng thứ hai và truất quyền thi đấu đối với chân sút này.

Thế nhưng, ngay cả khi được chơi hơn người trong hơn 20 phút cuối trận, Argentina vẫn không thể giải quyết đối thủ trong 90 phút. Đây đã là lần thứ hai ở ba trận đấu loại trực tiếp, Messi và các đồng đội phải bước vào hiệp phụ.

Càng về cuối trận, dấu hiệu xuống sức của nhà đương kim vô địch càng dễ nhận thấy. Những pha phối hợp thiếu đi sự thanh thoát, tốc độ luân chuyển bóng chậm hơn và phần lớn các tình huống tấn công đều trông chờ vào khoảnh khắc tỏa sáng của Messi.

Ngay cả siêu sao 39 tuổi cũng không còn giữ được sự bùng nổ thường thấy. Anh vẫn tạo ra khác biệt với pha kiến tạo cho Mac Allister, nhưng cũng nhiều lần cho thấy sự mệt mỏi sau chuỗi trận cày ải liên tục.

Ảnh: Getty

May cho Argentina là họ vẫn còn những quân bài biết tạo đột biến. Julián Álvarez tung cú cứa lòng tuyệt đẹp ở phút 112 để phá vỡ thế bế tắc, trước khi Lautaro Martínez ấn định chiến thắng 3-1. Một lần nữa, chiều sâu đội hình giúp Argentina vượt qua thời khắc khó khăn nhất.

Nhưng trước mắt họ sẽ là thử thách mang tên tuyển Anh - đội bóng đang sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và phong độ rất cao.

Nếu tiếp tục thi đấu với cường độ như hai trận vừa qua, Argentina có thể sẽ phải trả giá. Đoàn quân của Lionel Scaloni vẫn còn nguyên bản lĩnh của nhà vô địch, vẫn biết cách giành chiến thắng trong những thời điểm khó khăn nhất. Tuy nhiên, World Cup chỉ còn hai trận đấu nữa. Trước các đối thủ mạnh nhất giải, bản lĩnh thôi có lẽ sẽ không đủ. Muốn bảo vệ thành công chức vô địch, Argentina sẽ cần tìm lại phiên bản thuyết phục hơn của chính mình.