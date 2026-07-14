Victoria Beckham thành "meme" ở World Cup vì phản ứng gây sốc khi Bellingham ghi bàn, giữa lúc David Beckham ăn mừng cực sung

Trong khi cả khán đài bùng nổ vì Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Anh, Victoria Beckham lại ngồi điềm tĩnh đến mức trở thành tâm điểm mạng xã hội.

Trận tứ kết giữa Anh và Na Uy đã mang đến đủ mọi cung bậc cảm xúc cho người hâm mộ "Tam sư". Sau khi Andreas Schjelderup giúp Na Uy mở tỷ số, Jude Bellingham kịp lên tiếng bằng bàn gỡ hòa quý như vàng ở những phút bù giờ hiệp một, mở màn cho màn ngược dòng thắng 2-1 của đội tuyển Anh.

Ngay khi bóng tung lưới, cả khu vực khán đài VIP nơi gia đình Beckham theo dõi trận đấu lập tức bùng nổ. David Beckham bật dậy hò reo đầy phấn khích, Romeo, Cruz và cô út Harper cũng không giấu nổi cảm xúc, cùng đứng lên ăn mừng bàn thắng.

Thế nhưng, nhân vật thu hút mọi ánh nhìn lại là Victoria Beckham. Ngồi cạnh chuyên gia tạo mẫu tóc thân thiết Ken Paves, nhà thiết kế thời trang gần như không thay đổi biểu cảm, không cười, không đứng dậy, thậm chí vẫn giữ nguyên thần thái bình thản giữa khung cảnh mọi người xung quanh vỡ òa.

Ảnh: WCNP

Ảnh: DailyMail

Chỉ ít phút sau khi hình ảnh được truyền hình ghi lại, mạng xã hội X tràn ngập những bài đăng chế ảnh. Không ít người hài hước bình luận rằng đây là "gương mặt phấn khích nhất" của Victoria, trong khi người khác đùa rằng David Beckham đã "ăn mừng thay cả phần của vợ".

Dẫu vậy, Victoria không hoàn toàn thờ ơ với trận đấu. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và tuyển Anh chính thức giành vé vào bán kết World Cup, cô cũng nở nụ cười, vỗ tay và hòa chung niềm vui cùng gia đình.

Ít ai biết rằng Victoria từng nhiều lần thừa nhận mình không phải người yêu bóng đá. Cô gặp David Beckham lần đầu vào năm 1997 tại một trận đấu của Manchester United, nhưng suốt nhiều năm sau đó, dù luôn đồng hành cùng chồng trên khán đài, cô vẫn không thực sự tận hưởng bầu không khí bóng đá.

Ảnh: Javier Garcia

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times năm 2024, Victoria tiết lộ trước đây cô luôn có cảm giác mình không thuộc về các sân vận động. "Tôi chưa bao giờ thích xem bóng đá. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thực sự được chào đón ở các trận đấu. Bây giờ thì khác. Khi ở Miami, tôi cảm thấy mình thuộc về nơi đó vì đã trở thành bạn với gia đình các cầu thủ".

Hiện gia đình Beckham dành nhiều thời gian sinh sống tại Miami, nơi David Beckham là đồng sở hữu kiêm Chủ tịch Inter Miami. Chỉ vài ngày trước trận đấu, Victoria cũng vừa đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp khi khai trương cửa hàng đầu tiên của thương hiệu mình tại Mỹ.

Victoria từng gây sốt khi là nàng WAG nổi bật của ĐT Anh thời David Beckham còn thi đấu (Ảnh: getty)

Sau chiến thắng của tuyển Anh, David Beckham chia sẻ loạt ảnh cả gia đình trên Instagram cùng dòng trạng thái đầy tự hào: "Thật đặc biệt khi được cùng gia đình chứng kiến tuyển Anh giành vé vào bán kết World Cup".

Victoria cũng đăng tải những khoảnh khắc ôm chồng đầy tình cảm và gọi đây là "một đêm thật đặc biệt ở Miami".

Tuy nhiên, bức ảnh đoàn viên của gia đình Beckham vẫn thiếu một gương mặt quen thuộc. Brooklyn Beckham tiếp tục không xuất hiện giữa lúc mâu thuẫn với bố mẹ và các em vẫn chưa có dấu hiệu được hàn gắn.

Trong khi David, Victoria cùng Romeo, Cruz và Harper có mặt trên khán đài tại Miami, Brooklyn theo dõi trận đấu từ New York cùng vợ Nicola Peltz và chỉ chia sẻ một bức ảnh lên Instagram Story.