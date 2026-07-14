Choáng ngợp biển người Viking chèo thuyền chào đón những người hùng Na Uy về nước sau World Cup

Haaland cùng tuyển Na Uy được chào đón như người hùng sau kỳ World Cup lịch sử.

Dù dừng bước ở tứ kết sau thất bại sát nút 1-2 trước tuyển Anh, đội tuyển quốc gia Na Uy vẫn nhận được màn chào đón nồng nhiệt khi trở về quê nhà, khép lại chiến dịch World Cup 2026 thành công nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

Thái tử Na Uy đánh trống cho tuyển Na Uy cùng hàng nghìn người Viking chèo thuyền (Video: NK Sport)

Ngay khi vừa hạ cánh xuống sân bay tại thủ đô Oslo, chuyên cơ chở thầy trò huấn luyện viên Stale Solbakken đã được lực lượng cứu hỏa phun vòi rồng tạo cổng vinh danh. Phía bên ngoài, hàng nghìn cổ động viên cuồng nhiệt đã vây kín để được tận mắt chứng kiến những người hùng của đất nước. Niềm tự hào lớn lao này nhanh chóng lan tỏa đến Cung điện Hoàng gia, nơi toàn đội vinh dự được Quốc vương Harald V, thái tử đích thân tiếp đón và chúc mừng.

Tuyển Na Uy trở về nước trong tình yêu thương của người hâm mộ (Ảnh: LĐBĐ Na Uy)

Xe buýt chở đội tuyển đi giữa biển người

Cảnh tượng biển người đến cung điện để chúc mừng Haaland và các đồng đội

Các cầu thủ vừa đi vừa giao lưu với người hâm mộ

Cả đội tiếp tục Viking cùng hàng nghìn người

Choáng ngợp khung thành biển người Na Uy chào đón tuyển quốc gia trở về sau World Cup

Ảnh: Marca

Buổi lễ chào đón khép lại bằng một khoảnh khắc vô cùng xúc động và hào hùng khi toàn thể ban huấn luyện, các cầu thủ và người hâm mộ cùng hòa mình vào màn ăn mừng "Viking Row" (chèo thuyền kiểu Viking) — vũ điệu đã trở thành biểu tượng tinh thần độc đáo của Na Uy tại kỳ World Cup năm nay. Dù không thể đi tiếp vào vòng bán kết, hành trình kỳ diệu tại Mỹ, Canada và Mexico vẫn được xem là cột mốc chói lọi nhất, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho bóng đá xứ sở Bắc Âu.