Lamine Yamal chiếm "spotlight" với dây chuyền phong cách, tự tin tuyên bố trước trận với Pháp: "Tôi không biết áp lực là gì"

Lamine Yamal cho rằng trận Tây Ban Nha gặp Pháo sẽ là "một ngày đặc biệt".

Một ngày, trước khi trận đại chiến giữa Tây Ban Nha và Pháp diễn ra để tranh tấm vé vào chơi trận chung kết World Cup 2026, ngôi sao trẻ Lamine Yamal đã bước lên bục phát biểu với chiếc dây chuyền cực phong cách gây chú ý. Ngôi sao Tây Ban Nha đối mặt với các phóng viên bằng sự điềm tĩnh đến kinh ngạc.

Yamal xuất hiện tự tin, chiếc dây chuyền trên cổ đầy nổi bật được anh hé lộ là "tôi tự mua" (Ảnh: Getty)

Khi các phóng viên đề cập đến việc anh đang trải qua giai đoạn không có phong độ cao nhất, Yamal thẳng thắn đáp trả đầy bản lĩnh: "Nếu các bạn nghĩ tôi không ở trạng thái tốt nhất, vậy thì đừng kỳ vọng gì ở tôi cả. Nhưng cá nhân tôi tự tin rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp. Tôi chắc chắn ngày mai sẽ là một ngày đặc biệt".

Trước câu hỏi về việc liệu có viễn cảnh bước lên đỉnh thế giới, anh không ngần ngại bày tỏ khát vọng lớn: "Chúng tôi tự coi mình là nhà vô địch giống như thế hệ năm 2010 vậy, tại sao lại không chứ? Đây chắc chắn là trận đấu quan trọng nhất mà tôi tham gia, và toàn đội đang vô cùng hào hứng".

Yamal tuyên bố không áp lực trước trận với Pháp (Ảnh: Getty)

Bản lĩnh của một ngôi sao

Sự trưởng thành của Yamal không chỉ nằm ở mục tiêu ghi bàn điều mà anh khẳng định "chấp nhận thử thách nhưng không bị ám ảnh" mà còn ở cách anh định nghĩa về áp lực. "Tôi chơi bóng theo cách tôi vẫn luôn biết. Tôi sẽ không bao giờ chơi tốt hơn hay tệ hơn chỉ vì hoàn cảnh. Bản thân tôi luôn cống hiến hết mình và phục vụ cho tập thể. Khi bạn đã cho đi tất cả những gì mình có, bạn sẽ không còn cảm thấy áp lực nữa", Yamal chia sẻ.

Yamal đã sẵn sàng đón tuổi 19 theo cách đặc biệt (Ảnh: Getty)

Sự tự tin đó giúp anh đứng vững trước mọi đòn tâm lý chiến từ phía đối thủ. Khi được hỏi về việc tuyển Pháp tuyên bố có cách "khóa chặt" mình, Yamal thẳng thắn: "Họ hỏi tôi có sợ không và tôi nói không. Như Koundé đã nói, bóng đá sẽ tiếp tục diễn ra như nó vốn có. Vậy thôi. Thậm chí, việc Pháp sở hữu khả năng tấn công mạnh mẽ đôi khi lại là lợi thế, mở ra nhiều khoảng trống cho chúng tôi khai thác".

"Ngày mai chúng tôi sẽ chơi một trận đấu rất hay. Nhưng nếu bóng đá có ích lợi gì cho cuộc đời này, thì đó chính là sự hội nhập. Bóng đá chính là hội nhập. Tôi ở đây để tập trung vào trận đấu, chứ không phải để bàn luận về những gì người khác đã nói", Yamal nói tiếp.