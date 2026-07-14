Erling Haaland bất ngờ quay lưng với Messi, cổ vũ tuyển Anh ở bán kết World Cup: Vì người bạn thân Beelingham?

Haaland "quay xe" với Messi và Argentina trước bán kết World Cup 2026, tuyên bố sẽ cổ vũ tuyển Anh vì một lý do đặc biệt.

Haaland vui vẻ trả lời phỏng vấn dù Na Uy chính thức bị loại ở World Cup 2026

Erling Haaland khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi công khai lựa chọn đứng về phía tuyển Anh trong trận bán kết World Cup 2026 với Argentina. Điều đáng nói, chỉ ít ngày trước đó, chân sút người Na Uy còn liên tục đăng bài ca ngợi Lionel Messi mỗi khi siêu sao Argentina tỏa sáng.

Na Uy đã chính thức dừng bước tại World Cup sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh ở tứ kết. Dù đội nhà không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch, Haaland khẳng định anh vẫn sẽ theo dõi rất sát chặng đường còn lại của giải đấu. Trong buổi họp báo sau trận thua trước đoàn quân của HLV Thomas Tuchel, tiền đạo thuộc biên chế Manchester City bất ngờ tiết lộ đội bóng anh sẽ cổ vũ ở vòng bán kết. Đó không phải Argentina của Messi, mà là chính đội tuyển Anh - đối thủ sắp tới của nhà đương kim vô địch thế giới, cũng là đội bóng đã tiễn Na Uy của Haaland về nước.

Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi trước đó, trên tài khoản Snapchat cá nhân, Haaland liên tục đăng tải những bài viết bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Messi. Mỗi lần đội trưởng Argentina ghi bàn, tiền đạo người Na Uy đều không ngần ngại chia sẻ và dành những lời khen cho chủ nhân 8 Quả bóng vàng.

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu anh có muốn các đồng đội ở Manchester City giành chức vô địch World Cup hay không, Haaland lập tức đưa ra câu trả lời rất rõ ràng. "Có chứ, tại sao lại không? Tôi có một vài đồng đội ở Man City đang thi đấu cho tuyển Anh, tuyển Pháp và tuyển Tây Ban Nha", anh nói.

Haaland chọn cổ vũ cho đối thủ của Messi ở bán kết - ĐT Anh của Bellingham (Ảnh: Getty)

Sau đó, Haaland còn tiết lộ lý do khiến anh luôn có thiện cảm đặc biệt với "Tam sư". "Tất nhiên tôi muốn tuyển Anh thi đấu tốt. Tôi vẫn luôn cổ vũ họ. Tôi nghĩ hồi còn nhỏ mình có áo tuyển Anh trước cả áo tuyển Na Uy. Vì vậy, dĩ nhiên tôi muốn họ thành công. Anh là một đất nước tuyệt vời và họ cũng có một chiếc áo đấu rất đẹp".

Trước đó, cuộc họp báo bắt đầu bằng câu hỏi về Jude Bellingham - cầu thủ lập cú đúp giúp tuyển Anh đánh bại Na Uy, đồng thời cũng là đồng đội cũ của Haaland tại Borussia Dortmund. Tiền đạo 25 tuổi cho biết anh không hề bất ngờ trước đẳng cấp và màn trình diễn của Bellingham. Điều khiến anh ngạc nhiên hơn là việc ngôi sao của Real Madrid vẫn phải nhận nhiều chỉ trích.

Theo Haaland, cả tuyển Anh lẫn Real Madrid đều "rất may mắn" khi sở hữu một cầu thủ như Jude Bellingham, bởi "đội bóng nào cũng muốn có một cầu thủ như vậy".

Những phát biểu của Haaland nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Dù vào thời điểm anh trả lời họp báo, đối thủ của tuyển Anh ở bán kết vẫn chưa được xác định là Thụy Sĩ hay Argentina, phát biểu này đã vô tình khiến màn đại chiến giữa Anh và Argentina càng nhận được nhiều sự quan tâm.

Việc Haaland lựa chọn cổ vũ tuyển Anh cũng có lý do đặc biệt. Tiền đạo sinh năm 2000 được sinh ra tại Leeds (Anh), trong thời gian cha anh là Alf-Inge Haaland còn khoác áo Leeds United. Đến năm 3 tuổi, cả gia đình mới chuyển về Na Uy sinh sống. Chính vì vậy, dù quyết định này tạo ra không ít tranh luận trên mạng xã hội, nhiều người cho rằng đó cũng là lựa chọn dễ hiểu với chân sút của Manchester City.

Ảnh: Getty

Theo lịch thi đấu, tuyển Anh sẽ chạm trán Argentina ở bán kết World Cup 2026 vào ngày 2h sáng ngày 16/7 (giờ Việt Nam) trên sân Atlanta Stadium. Trong khi người hâm mộ đang chờ xem Messi hay Harry Kane sẽ giành vé vào chung kết, Haaland đã sớm cho biết anh sẽ đứng về phía "Tam sư".