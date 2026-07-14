Victoria "mặt lạnh như tiền" khi tuyển Anh ghi bàn gây tranh cãi, Beckham phải lên tiếng "chữa cháy" cho vợ

Victoria "mặt lạnh như tiền" khi tuyển Anh ghi bàn gây tranh cãi, Beckham phải lên tiéng "chữa cháy" cho vợ

Gia đình Beckham một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế, nhưng không phải vì những cử chỉ lãng mạn thường thấy, mà bởi một khoảnh khắc hài hước đối lập đến từ hai vợ chồng trên khán đài VIP tại Miami trong khuôn khổ trận tứ kết kịch tính giữa tuyển Anh thắng 2-1 Na Uy tại World Cup 2026.

Trận đấu đã cống hiến cho người hâm mộ những phút giây nghẹt thở. Sau khi Na Uy bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ công của Andreas Schjelderup, ngôi sao trẻ Jude Bellingham đã tỏa sáng rực rỡ với bàn gỡ hòa vô cùng quan trọng cho Tam Sư ngay trước khi hiệp một khép lại. Bàn thắng quý như vàng này đã làm bùng nổ bầu không khí trên khắp các khán đài.

Ngay khi bóng lăn vào lưới, các ống kính máy quay truyền hình lập tức hướng về phía khu vực VIP của gia đình Beckham để ghi lại khoảnh khắc ăn mừng. Trớ trêu thay, camera đã bắt trọn một khung hình có sự tương phản hoàn toàn. Trong khi cựu đội trưởng tuyển Anh David Beckham cùng người con Romeo đồng loạt bật dậy khỏi ghế, hò reo và ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt, thì Victoria Beckham vẫn ngồi bất động. Nữ thiết kế thời trang giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, nghiêm nghị và hoàn toàn không để lộ bất kỳ một biểu cảm nào.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Victoria Beckham khi không ăn mừng tuyển Anh ghi bàn (Ảnh: AP)

Khoảnh khắc này ngay lập tức tràn ngập mạng xã hội X (Twitter) và biến thành một "cơn bão meme". Nhiều người dùng đã châm biếm rằng cựu thành viên Spice Girls đang thể hiện đúng thương hiệu "Posh Spice" (Sang chảnh) biểu tượng của mình. Một bài đăng đùa vui nhận được hơn 60.000 lượt thích bình luận: "Nhìn sự tuôn trào cảm xúc mãnh liệt này của Victoria Beckham khi đội tuyển Anh ghi bàn là đủ hiểu tình yêu sâu sắc cô ấy dành cho bóng đá và đội nhà đến nhường nào".

Trước làn sóng trêu chọc từ người hâm mộ, David Beckham đã nhanh chóng có động thái giải vây cho vợ bằng một phản hồi vô cùng hóm hỉnh trên trang cá nhân. Đính kèm những biểu tượng cảm xúc dở khóc dở cười, cựu danh thủ 51 tuổi giải thích rằng Victoria thực chất cũng đang ăn mừng, chỉ là theo một cách rất riêng biệt. Anh đùa rằng vợ mình thực ra đang "mỉm cười ở bên trong" và phản xạ bộc lộ cảm xúc của cô chỉ là chậm hơn mọi người một chút.

Thực tế, bản thân Victoria cũng từng tự chế giễu thói quen "không bao giờ cười" trước ống kính của mình trong bộ phim tài liệu trên Netflix. Cô từng chia sẻ: "Tôi chỉ cười từ phía bên trái thôi, vì nếu cười từ bên phải trông tôi sẽ như bị ốm vậy. Thế nên tôi luôn mỉm cười ở tận sâu bên trong nhưng chẳng ai nhìn thấy cả. Đó là lý do vì sao trông mặt tôi lúc nào cũng có vẻ cáu kỉnh".

Cựu ca sĩ cũng thừa nhận góc nhìn của cô về bóng đá đã thay đổi tích cực kể từ khi David giải nghệ và trở thành chủ tịch câu lạc bộ Inter Miami. "Tôi không có ý than vãn đâu, nhưng trước đây đi xem bóng đá chưa bao giờ vui như bây giờ. Hiện tại ở Miami, tôi cảm thấy mình được chào đón và tôi đã kết bạn với gia đình của các cầu thủ khác," Victoria trải lòng.

Sau khi trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 2-1 nghiêng về tuyển Anh, gạt bỏ những tranh cãi xung quanh bức ảnh meme, cả David và Victoria đều chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc bên nhau tại sân vận động, cùng chúc mừng Tam Sư chính thức ghi tên mình vào vòng bán kết World Cup 2026.