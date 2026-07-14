Cuộc sống của Ronaldo sau thất bại ở World Cup 2026: Cùng vợ đẹp con ngoan sống xa xỉ trong biệt thự hơn 1.000 tỷ đồng

Hé lộ cuộc sống hiện tại của Ronaldo sau khi chia tay kì World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Chỉ ít ngày sau khi nói lời chia tay World Cup 2026, Cristiano Ronaldo đã trở về Bồ Đào Nha để nghỉ ngơi bên gia đình. Trên trang cá nhân, Georgina Rodríguez vừa hé lộ những khoảnh khắc đời thường của siêu sao 41 tuổi khi cùng các con chơi bowling ngay trong căn biệt thự sang trọng của gia đình.

World Cup 2026 đã khép lại với Cristiano Ronaldo theo cách không mong muốn. Tuyển Bồ Đào Nha dừng bước ở tứ kết sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trên sân Dallas, cũng là trận đấu cuối cùng của CR7 tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau khi trở về quê nhà, Ronaldo nhanh chóng gác lại nỗi buồn sân cỏ để dành trọn thời gian cho gia đình. Vợ sắp cưới của anh - Georgina Rodríguez đã chia sẻ loạt ảnh ghi lại cảnh tiền đạo người Bồ Đào Nha cùng các con hào hứng chơi bowling trong không gian riêng tư của ngôi nhà.

Ronaldo tận hưởng cuộc sống bên gia đình sau thất bại ở World Cup 2026

Điều khiến nhiều người chú ý là đường bowling này không nằm tại một khu vui chơi hay trung tâm giải trí, mà được xây dựng ngay bên trong biệt thự của gia đình Ronaldo. Theo chia sẻ của Georgina, đây dường như cũng là lần đầu tiên cả nhà trải nghiệm tiện ích đặc biệt này.

Căn biệt thự của CR7 tọa lạc tại khu Quinta da Marinha (thành phố Cascais), cách thủ đô Lisbon khoảng 50 km. Công trình gồm 8 phòng ngủ, được xây dựng trong suốt 3 năm và có giá trị ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Những hình ảnh được Georgina chia sẻ cho thấy Ronaldo xuất hiện với tâm trạng khá thoải mái, vui vẻ tương tác với các con sau khi khép lại hành trình tại World Cup.

Gia đình Ronaldo hạnh phúc bên nhau

Trước đó, ngay sau thất bại trước Tây Ban Nha, đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của mình. CR7 chia sẻ anh đã "cống hiến tất cả những gì mình có" cho màu áo đội tuyển quốc gia.

Khép lại giấc mơ World Cup bằng một thất bại, nhưng Ronaldo dường như đang chọn cách cân bằng cảm xúc bằng những ngày nghỉ bình yên bên gia đình, trước khi chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo trong sự nghiệp.