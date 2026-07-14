Bí ẩn phía sau việc Haaland bị rút khỏi sân ở World Cup: Nghi nhiễm virus ngay trước trận gặp tuyển Anh

Theo tiết lộ mới nhất từ cựu danh thủ Tony Cascarino, Haaland thực tế đã thi đấu trong tình trạng không đảm bảo thể lực vì mắc bệnh ngay trước giờ bóng lăn.

Ở trận tứ kết World Cup 2026 với tuyển Anh, Haaland không thể giúp Na Uy tạo nên bất ngờ khi đội bóng Bắc Âu để thua 1-2 và dừng bước trước ngưỡng cửa bán kết. Điều khiến người hâm mộ tranh cãi nhất là việc chân sút số một của Na Uy bị HLV Stale Solbakken rút khỏi sân giữa hiệp phụ. Không ít ý kiến cho rằng đây là quyết định khó hiểu, bởi Haaland luôn được xem là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công.

Tuy nhiên, cựu tiền đạo Chelsea Tony Cascarino đã hé lộ nguyên nhân đằng sau. Phát biểu trên chương trình World Cup Weekender, Cascarino cho biết ông nhận được một tin nhắn ngay trong giờ nghỉ giữa trận, tiết lộ Haaland đang bị virus tấn công.

"Tôi nhận được tin nhắn vào giờ nghỉ rằng Erling Haaland không khỏe. Cậu ấy là một trong những người bị ảnh hưởng bởi căn bệnh đang lây lan trong đội".

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Cascarino cũng cho rằng màn trình diễn của tiền đạo Manchester City cho thấy rõ vấn đề về thể trạng. "Bình thường Haaland vốn không chạm bóng nhiều, nhưng lần này điều khiến tôi ngạc nhiên là cậu ấy gần như không còn năng lượng".

Thực tế, tuyển Na Uy đã phải đối mặt với một đợt virus lây lan ngay trong khách sạn đóng quân trước cuộc đối đầu với tuyển Anh. Nhiều cầu thủ rơi vào cuộc chạy đua với thời gian để kịp bình phục, trong khi đội trưởng Martin Odegaard cũng xác nhận một số đồng đội đã bị ốm trong những ngày trước trận đấu.

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Sau trận, HLV Stale Solbakken thừa nhận ông không hề do dự khi rút Haaland khỏi sân vì học trò đã hoàn toàn kiệt sức. "Đó không phải quyết định khó khăn vì cậu ấy đã hết sức. Có lẽ tôi nên thay Haaland sớm hơn khoảng 10 phút".

Việc Na Uy dừng bước cũng khép lại cuộc đua Chiếc giày vàng World Cup của Haaland. Tiền đạo 25 tuổi kết thúc giải với 7 bàn thắng, ít hơn đúng một pha lập công so với Lionel Messi và Kylian Mbappe - hai ngôi sao vẫn còn cơ hội nâng cao thành tích ở vòng bán kết.

Điều thú vị là dù vừa bị tuyển Anh loại khỏi World Cup, Haaland sau đó lại bất ngờ tuyên bố sẽ cổ vũ "Tam sư" trong phần còn lại của giải đấu. Sinh ra tại Leeds và có nhiều đồng đội ở Manchester City đang khoác áo tuyển Anh, chân sút người Na Uy cho biết anh hy vọng đội bóng của HLV Thomas Tuchel sẽ tiến xa ở World Cup năm nay.