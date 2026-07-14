Đại chiến Anh - Argentina đứng trước cảnh báo dông bão, World Cup 2026 chặng gần cuối vẫn đầy thử thách

Thời tiết trước trận Anh vs Argentina: Có nguy cơ dông bão nhưng bán kết World Cup vẫn diễn ra đúng kế hoạch.

Chưa kịp nóng vì màn đại chiến giữa Anh và Argentina, bán kết World Cup 2026 lại đứng trước nỗi lo quen thuộc: thời tiết cực đoan. Atlanta được dự báo hứng mưa dông, sấm sét và nguy cơ ngập lụt ngay trước ngày bóng lăn, khiến cả hai đội thêm một lần phải thích nghi với mùa hè khắc nghiệt tại Mỹ.

Theo dự báo thời tiết, thành phố Atlanta - nơi diễn ra trận bán kết giữa tuyển Anh và Argentina - sẽ xuất hiện mưa lớn kèm dông sét trong hai ngày trước trận đấu. Kèm theo đó là cảnh báo nguy cơ ngập lụt khi những cơn mưa lớn có thể kéo dài.

Điều này đồng nghĩa quá trình chuẩn bị của ĐT Anh và Argentina nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có thể yên tâm bởi thời tiết được dự báo sẽ ổn định trở lại khoảng 36 giờ trước giờ bóng lăn.

Quan trọng hơn, sân vận động tại Atlanta được trang bị mái che hiện đại, giúp trận đấu nhiều khả năng vẫn diễn ra đúng kế hoạch bất chấp điều kiện thời tiết bên ngoài.

Ảnh: Getty

Ảnh: Getty

Đây cũng không phải lần đầu hai đội thi đấu tại Atlanta ở World Cup 2026. Tuyển Anh từng vượt qua CHDC Congo trên sân đấu này ở vòng 1/16, còn Argentina tạo nên màn ngược dòng kịch tính trước Ai Cập để giành vé đi tiếp.

Thực tế, thời tiết đã trở thành "đối thủ" không mong muốn của nhiều đội tuyển tại World Cup năm nay. Ở vòng knock-out, trận đấu giữa Argentina và Cape Verde từng bị dông bão đe dọa. Trong khi đó, cuộc đối đầu giữa Anh và Mexico phải lùi giờ thi đấu một tiếng vì điều kiện thời tiết cực đoan quanh sân Azteca.

Ngay cả trận tứ kết giữa Anh và Na Uy cuối tuần qua cũng khiến ban tổ chức thấp thỏm khi các cơn bão liên tục xuất hiện trong khu vực. Dù vậy, World Cup 2026 vẫn đang vận hành khá suôn sẻ. Ngoại trừ một số trận phải điều chỉnh thời gian vì thời tiết, giải đấu chưa ghi nhận sự cố nghiêm trọng nào khiến các trận đấu không thể diễn ra.

Nếu không có diễn biến bất thường trong quá trình di chuyển của hai đội tới sân, trận bán kết được chờ đợi giữa Anh và Argentina vẫn sẽ khởi tranh đúng lịch, nơi Lionel Messi cùng các đồng đội hướng tới tấm vé vào chung kết, còn "Tam sư" nuôi hy vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu World Cup kéo dài suốt 60 năm.