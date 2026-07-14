Vì sao Mabppe bị gọi là "nhà độc tài"?

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Tại vòng chung kết World Cup 2026, bên cạnh màn trình diễn bùng nổ trên sân cỏ, siêu sao Kylian Mbappe còn trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế với một biệt danh vô cùng đặc biệt: "kẻ độc tài". Hàng loạt video châm biếm, ảnh chế, thậm chí cả một bài hát mang tên "Kylian Mbappe Dictador Anthem" đã thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, đằng sau tên gọi có phần nặng nề này lại là một câu chuyện thú vị pha trộn giữa những hiểu lầm hài hước và sự thừa nhận đối với tầm ảnh hưởng của thủ quân đội tuyển Pháp.

Khởi nguồn từ chiếc bánh kebab

Thực tế, khái niệm "quyền lực tuyệt đối" của tiền đạo người Pháp đã nhen nhóm từ vài năm trước. Khi còn thi đấu tại PSG, cư dân mạng thường gọi vui anh là "Phó chủ tịch" với lời đồn đoán rằng anh có tiếng nói quyết định trong việc thay huấn luyện viên hay mua sắm cầu thủ.

Tuy nhiên, biệt danh "nhà độc tài" chỉ chính thức bùng nổ sau một vụ kiện hy hữu vào đầu năm 2024. Khi đó, Mbappe đã tiến hành các thủ tục pháp lý để khởi kiện Mohamed Henni – một influencer nổi tiếng và là cổ động viên trung thành của CLB Marseille. Lý do là bởi Henni đã tự ý sử dụng tên tuổi của Mbappe để quảng cáo cho món bánh mì với mô tả: "tròn như cái đầu của Mbappe". Sự cứng rắn và nghiêm khắc của tiền đạo sinh năm 1998 trong vụ việc nhỏ nhặt này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng, từ đó gán cho anh cái mác "độc tài" thích kiểm soát mọi thứ.

Cái tên "độc tài" bắt nguồn từ việc phía Mbapep khởi kiện một người đặt tên bánh là "tròn như cái đầu của Mbappe" (Ảnh: Getty)

Khi "độc tài" biến thành sự thừa nhận bản lĩnh

Đến kỳ World Cup 2026, biệt danh này một lần nữa được hâm nóng. Nhiều người hâm mộ đã cắt ghép các khoảnh khắc Mbappe giật băng đội trưởng từ Dani Carvajal ở Real Madrid hay N'Golo Kante ở tuyển Pháp, kết hợp với phong cách thi đấu ít tham gia phòng ngự của anh để làm "bằng chứng" cho tính cách chuyên quyền. Ngay cả các đồng đội tại Les Bleus cũng trêu đùa gọi anh là "độc tài".

Thế nhưng, nếu đi sâu vào phòng thay đồ của đội tuyển Pháp, ý nghĩa của từ "độc tài" lại mang một sắc thái hoàn toàn khác, đó là sự nể trọng dành cho một người gánh vác trách nhiệm.

Tuyển Pháp vốn là một tập thể phức tạp với nhiều màu da và bản sắc. Việc giữ cho phòng thay đồ này luôn đi cùng một hướng chưa bao giờ là điều dễ dàng. Kể từ khi được huấn luyện viên Didier Deschamps trao tấm băng thủ quân vào năm 2023, Mbappe đã chứng minh bản thân không phải là một kẻ thích ra lệnh, mà là một chiếc cầu nối, một người "đứng mũi chịu sào" đúng nghĩa. Bất kể khi đội bóng chiến thắng hay thất bại, gặp khủng hoảng hay vướng vào tranh cãi truyền thông, Mbappe luôn là người đầu tiên bước ra phía trước để bảo vệ các đồng đội.

Bản lĩnh của thủ quân tuyển Pháp được thể hiện rõ nét nhất sau trận thắng Paraguay ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trước những phát ngôn mang tính kỳ thị từ một Thượng nghị sĩ đối phương, thay vì nổi nóng đôi co, Mbappe đã đưa ra câu trả lời vô cùng chừng mực và văn minh, nhấn mạnh vào giá trị tôn trọng của bóng đá. Cách hành xử đẳng cấp này đã nhận được sự tán thưởng lớn từ cả FIFA lẫn Tổng thống Pháp.

Mbappe đã là một thủ lĩnh của tuyển Pháo (Ảnh: Getty)

Biểu tượng mẫu mực của Les Bleus

Lên tiếng về biệt danh của học trò, HLV Didier Deschamps thẳng thắn chia sẻ sau vòng 1/8: "Nhiều người nghĩ Kylian Mbappe là một nhà độc tài và chỉ biết đến bản thân mình, nhưng hình ảnh của cậu ấy hoàn toàn không phải như vậy. Khi cậu ấy phát biểu, cậu ấy nói thay mặt cho cả đội. Cậu ấy là một đội trưởng mẫu mực".

Suy cho cùng, người hâm mộ gọi Mbappe là "nhà độc tài" hay "thống chế" không phải vì khía cạnh tiêu cực của các khái niệm này. Họ gọi vì có cảm giác việc gì của đội bóng rồi cũng đến tay anh từ việc ghi bàn, xoa dịu căng thẳng, cho đến làm chỗ dựa tinh thần cho cả tập thể hay cả việc chỉ tay cho nhân viên dọn nước mặt sân, cách trao đổi với trọng tài... Biệt danh tưởng chừng là mỉa mai ấy, hóa ra lại chứa đựng sự thừa nhận lớn lao nhất mà công chúng dành cho tầm vóc của một thủ lĩnh thực thụ.