Haaland: Tôi hơi ngán rồi, đã đến lúc đi nghỉ!

Haaland khép lại World Cup bằng một câu nói khiến CĐV vừa thương vừa bật cười.

"Tôi không biết còn phải nói gì nữa. Tôi đã nói quá nhiều kể từ khi đến Mỹ và bắt đầu thấy hơi ngán rồi. Bây giờ đã đến lúc đi nghỉ".

Đó là câu trả lời vừa hài hước vừa đầy thoải mái của Erling Haaland sau khi Na Uy dừng bước ở tứ kết World Cup 2026. Thay vì gục ngã sau thất bại 1-2 trước tuyển Anh, tiền đạo của Manchester City xuất hiện trước truyền thông với nụ cười trên môi và sự tự hào về hành trình lịch sử mà đội tuyển Bắc Âu vừa trải qua.

Haaland chán ngấy với các cuộc phỏng vấn và lựa chọn nghỉ ngơi hậu World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Haaland thừa nhận sáu tuần tại World Cup giống như một chuyến tàu lượn cảm xúc, nhưng anh không hề thất vọng về những gì mình và các đồng đội đã làm được. "Tôi rất hạnh phúc với cuộc sống của mình. Tôi đang tận hưởng mọi thứ. Sáu tuần qua có quá nhiều áp lực và cảm xúc. Thành thật mà nói, tất cả đều thật khó tin".

Ngôi sao 26 tuổi gọi World Cup 2026 là "hành trình đẹp nhất trong cuộc đời". "Đó là những tuần tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua. Tôi hy vọng đội tuyển đã giúp người dân Na Uy xích lại gần nhau hơn. Chúng tôi có quyền tự hào, nhưng cũng cần học hỏi để còn tiến xa hơn".

Đây là kỳ World Cup đầu tiên của Na Uy trong thế kỷ XXI và Haaland chính là đầu tàu đưa đội bóng tạo nên kỳ tích. Tiền đạo của Manchester City ghi tới 7 bàn thắng, liên tục tỏa sáng từ vòng bảng đến vòng knock-out. Anh lập cú đúp trước Iraq, tiếp tục ghi hai bàn vào lưới Senegal, ghi bàn quyết định giúp Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà trước khi trở thành người hùng với cú đúp loại Brazil ở vòng 1/8, đưa đội tuyển lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết World Cup.

Điều khiến Haaland tự hào nhất không phải những bàn thắng hay chiến thắng trước Brazil, mà là việc Na Uy đã tạo được dấu ấn trên bản đồ bóng đá thế giới. "Đánh bại Brazil là điều tuyệt vời. Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả là chúng tôi đã đưa Na Uy trở lại bản đồ bóng đá thế giới. Tôi hy vọng từ đây chúng tôi sẽ thường xuyên góp mặt ở EURO, World Cup và các giải đấu lớn khác. Thế hệ của chúng tôi đủ khả năng làm được điều đó".

Ngoài sân cỏ, Haaland cũng tận hưởng trọn vẹn giải đấu. Anh cùng bạn gái Isabel Haugseng Johansen tham quan Quảng trường Thời đại (Times Square) ở New York, vui chơi tại một công viên giải trí ở Texas và nhiều lần hòa mình vào các màn ăn mừng mang đậm phong cách Viking cùng người hâm mộ Na Uy.

Tạm biệt chiến binh Viking Erling Haaland sau hành trình đầy ấn tượng ở World Cup 2026 (Ảnh: Getty)

Sau trận đấu, Haaland cũng pha trò khi được hỏi về công tác trọng tài. "Khi tôi chơi cho Manchester City thì thường mọi quyết định lại có lợi cho mình", anh cười.

Ở trận tứ kết với tuyển Anh, Haaland phải rời sân trong hiệp phụ vì chấn thương ở đùi. HLV Stale Solbakken tiết lộ học trò đã thi đấu trong tình trạng gần như cạn kiệt thể lực. "Erling đã dốc cạn sức lực qua từng trận đấu. Có lẽ tôi nên thay cậu ấy sớm hơn khoảng 10 phút. Ngoài sự mệt mỏi, cậu ấy còn bị va chạm ở chân trong hiệp hai. Nhưng Erling đã cống hiến tất cả. Bảy bàn thắng sau năm trận là một kỳ World Cup tuyệt vời".

Na Uy không thể tiến xa hơn, nhưng với Haaland, World Cup 2026 vẫn là cột mốc đáng nhớ nhất trong sự nghiệp. Sau nhiều năm vắng bóng ở các giải đấu lớn, bóng đá Na Uy đã trở lại đầy mạnh mẽ, và chính anh là biểu tượng của hành trình ấy.