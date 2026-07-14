Đại chiến ĐT Anh vs Argentina: 60 năm thù hận, từ "Bàn tay của Chúa", thẻ đỏ Beckham đến màn tái đấu định mệnh của Messi

Anh và Argentina sẽ gặp nhau ở bán kết World Cup 2026, nhưng đây không đơn thuần là cuộc đua giành vé vào chung kết.

Trước màn đại chiến ở bán kết World Cup 2026, Anh và Argentina không chỉ tranh một tấm vé vào chung kết mà còn tiếp tục viết thêm chương mới cho mối kình địch kéo dài suốt 60 năm với vô số tranh cãi, nước mắt và những khoảnh khắc đi vào lịch sử bóng đá thế giới.

Bán kết World Cup 2026 giữa Anh và Argentina được xem là một trong những trận đấu đáng chờ đợi nhất giải. Trên sân Atlanta, HLV Thomas Tuchel sẽ dẫn dắt "Tam sư" đối đầu nhà đương kim vô địch thế giới, trong khi Lionel Messi đứng trước cơ hội đưa Argentina tiến gần hơn tới chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp.

Nhưng trước khi tiếng còi khai cuộc vang lên, lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá đã đủ để biến cuộc chạm trán này thành một "bom tấn" thực sự.

Khởi nguồn từ World Cup 1966

Mối thù giữa Anh và Argentina được cho là bắt đầu từ World Cup 1966, vào ngày 23/7/1966. Khi ấy, Anh đánh bại Argentina 1-0 nhờ bàn thắng của Geoff Hurst để giành quyền vào bán kết, trước khi lên ngôi vô địch thế giới ngay trên sân nhà.

Sau trận đấu, HLV Alf Ramsey nổi giận, gọi các cầu thủ Argentina là "động vật" và thậm chí ngăn học trò đổi áo với đối thủ. Trong khi đó, phía Argentina đến nay vẫn cho rằng bàn thắng quyết định của Geoff Hurst lẽ ra không nên được công nhận vì lỗi việt vị.

Huấn luyện viên Sir Alf Ramsey đã ngăn cản các cầu thủ đội tuyển Anh đổi áo đấu vào năm 1966 (Ảnh: Getty) Huấn luyện viên Sir Alf Ramsey đã ngăn cản các cầu thủ đội tuyển Anh đổi áo đấu vào năm 1966 (Ảnh: Getty)

"Bàn tay của Chúa" và nỗi đau tại Mexico

Hai mươi năm sau, World Cup 1986 chứng kiến một trong những trận đấu nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá. Anh và Argentina gặp nhau ở tứ kết trên sân Azteca của Mexico trong bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Đó là ngày Diego Maradona tạo nên huyền thoại với hai bàn thắng đối lập. Đầu tiên là pha dùng tay đưa bóng vào lưới được cả thế giới biết đến với cái tên "Bàn tay của Chúa". Chỉ ít phút sau, ông lại thực hiện pha solo vượt qua hàng loạt cầu thủ Anh trước khi đánh bại thủ môn Peter Shilton, ghi nên bàn thắng được xem là đẹp nhất lịch sử World Cup.

Argentina thắng 2-1, rồi sau đó đánh bại Tây Đức để giành chức vô địch thế giới lần thứ hai.

Bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona đã làm nên dấu ấn trong trận tứ kết World Cup 1986 (Ảnh: Getty) Bàn thắng "Bàn tay của Chúa" của Diego Maradona đã làm nên dấu ấn trong trận tứ kết World Cup 1986 (Ảnh: Getty)

Beckham nhận thẻ đỏ năm 1998

Đến World Cup 1998, nỗi đau lại gọi tên người Anh. David Beckham nhận thẻ đỏ sau tình huống trả đũa Diego Simeone, khiến tuyển Anh phải thi đấu thiếu người. Dù Michael Owen ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất sự nghiệp ở tuổi 18, "Tam sư" vẫn bị loại sau loạt sút luân lưu cân não.

David Beckham bị đuổi khỏi sân vào năm 1998 vì phản ứng lại sau pha phạm lỗi của Diego Simeone (Ảnh: Alamy) David Beckham bị đuổi khỏi sân vào năm 1998 vì phản ứng lại sau pha phạm lỗi của Diego Simeone (Ảnh: Alamy)

Màn phục hận của Beckham năm 2002

Bốn năm sau tại World Cup 2002, Beckham cuối cùng cũng có màn "phục hận". Chính anh ghi bàn duy nhất trên chấm phạt đền sau khi Michael Owen bị Mauricio Pochettino phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Anh đánh bại Argentina ở vòng bảng.

Đó cũng là lần gần nhất hai đội chạm trán nhau trong một trận đấu chính thức. Sau trận giao hữu năm 2005, Anh và Argentina đã chờ suốt 21 năm để tái ngộ ở đấu trường lớn.

David Beckham đã ghi bàn thắng từ chấm phạt đền vào năm 2002, giúp đội nhà đánh bại Argentina ở bảng F (Ảnh: Times Newspapers Ltd) David Beckham đã ghi bàn thắng từ chấm phạt đền vào năm 2002, giúp đội nhà đánh bại Argentina ở bảng F (Ảnh: Times Newspapers Ltd)

24 năm mới tái đấu chính thức

Lần gần nhất hai đội gặp nhau là trận giao hữu năm 2005, khi Anh thắng 3-2. Tuy nhiên, trận đấu chính thức gần nhất giữa hai đội đã diễn ra cách đây 24 năm, chính là cuộc đối đầu tại World Cup 2002.

Lần tái đấu này mang ý nghĩa đặc biệt với cả hai đội. Thomas Tuchel đang đứng trước cơ hội đưa tuyển Anh vào chung kết World Cup đầu tiên kể từ năm 1966. Ở tứ kết, Jude Bellingham tỏa sáng với cú đúp giúp "Tam sư" đánh bại Na Uy 2-1. Trong khi đó, Argentina của Lionel Messi cũng cho thấy sức mạnh của nhà đương kim vô địch khi vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1 để góp mặt ở bán kết.

Messi lần đầu tiên đối đầu với ĐT Anh (Ảnh: Getty)

Sau 60 năm với vô số tranh cãi, từ "vụ cướp" năm 1966 theo cách người Argentina gọi, "Bàn tay của Chúa", chiếc thẻ đỏ của Beckham cho đến màn phục hận năm 2002, lịch sử đối đầu giữa hai đội đã trở thành một phần ký ức không thể thiếu của World Cup.

Giờ đây, khi Messi đối đầu thế hệ vàng mới của bóng đá Anh, người hâm mộ lại chờ xem liệu bán kết World Cup 2026 có tiếp tục sản sinh thêm một chương kinh điển nữa cho cuộc đại kình địch kéo dài suốt sáu thập kỷ.