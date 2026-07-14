Argentina đệ đơn gửi FIFA xin đổi màu áo trận bán kết World Cup: Ký ức Maradona gợi về, tuyển Anh hãy coi chừng!

FIFA chấp thuận cho Argentina sẽ mặc áo xanh sân khách khi gặp Anh ở bán kết World Cup 2026.

Trước thềm trận bán kết World Cup 2026 đầy duyên nợ giữa Argentina và Anh, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức bật đèn xanh chấp thuận đề xuất đặc biệt từ phía Argentina: chuyển sang sử dụng bộ trang phục thi đấu phụ màu xanh sẫm thay vì sắc sọc xanh-trắng truyền thống.

Dù quy định thông thường của FIFA luôn ưu tiên các đội tuyển ra sân với trang phục truyền thống nếu không có sự trùng lặp màu sắc, cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới vẫn quyết định thông qua trường hợp ngoại lệ này.

Quyết định lựa chọn sắc xanh đậm của Argentina không đơn thuần là một sự thay đổi về mặt thẩm mỹ, mà đằng sau đó là cả một câu chuyện mang tính biểu tượng và yếu tố tâm linh sâu sắc. Trong lịch sử World Cup, màu áo xanh đậm này luôn gắn liền với những ký ức huy hoàng nhất của bóng đá xứ sở Tango mỗi khi chạm trán "Tam Sư".

Argentina được FIFA duyệt cho mặc áo màu xanh đậm thay vì áo sọc xanh - trắng (Ảnh: Getty)

Chiếc áo may mắn của Argentina

Nổi tiếng nhất chính là vòng tứ kết World Cup 1986 tại Mexico. Trong sắc áo xanh huyền thoại ấy, cố huyền thoại Diego Maradona đã tạo nên hai khoảnh khắc bất tử với bàn thắng "Bàn tay của Chúa" đầy tranh cãi và pha solo ngoạn mục vượt qua hàng loạt hậu vệ Anh để ghi "Bàn thắng đẹp nhất thế kỷ", giúp Argentina tiễn đối thủ về nước với chiến thắng 2-1. Mười hai năm sau, tại Pháp năm 1998, lịch sử một lần nữa lặp lại khi Argentina, vẫn khoác trên mình màu áo xanh may mắn, đã vượt qua tuyển Anh đầy kịch tính trên chấm luân lưu sau khi hòa 2-2 ở hiệp chính.

Chiếc áo luôn gợi ký ức đẹp với tuyển Argentina (Ảnh: Rex Features)

Ngược lại, mỗi khi không khoác lên mình màu áo "phong thủy" này, Argentina lại gặp dông bão trước người Anh. Minh chứng rõ nhất là tại World Cup 2002, khi ra sân với trang phục sọc xanh-trắng truyền thống, đại diện Nam Mỹ đã phải nhận thất bại 0-1 trước tuyển Anh sau cú sút phạt đền định mệnh của David Beckham.

Với việc FIFA phê duyệt yêu cầu này, trận bán kết sắp tới sẽ chứng kiến màn tái hiện hoàn hảo của những trang sử cũ. Đội tuyển Anh sẽ xuất trận trong trang phục toàn trắng truyền thống, đối đầu với một Argentina đầy bí ẩn và gai góc trong sắc xanh thẫm. Trận đại chiến kinh điển này là cuộc đấu trí nảy lửa trên sân cỏ để giành tấm vé vào chung kết World Cup 2026.