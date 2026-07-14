Jack bị bắt gặp say xỉn khi cổ vũ tuyển Anh

Jack Grealish lại gây bão với hình ảnh say xỉn khi cổ vũ tuyển Anh tại World Cup 2026.

Không thể đồng hành cùng tuyển Anh tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh do chấn thương, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City – Jack Grealish vẫn biết cách chiếm trọn sự chú ý của truyền thông bằng một kịch bản quen thuộc: tiệc tùng và say xỉn.

Trong ngày đội tuyển Anh bước vào trận chiến căng thẳng với Na Uy tại vòng tứ kết World Cup 2026 hôm 12/7, ngôi sao 30 tuổi đã bị bắt gặp xuất hiện tại một quán bar sầm uất ở Manchester. Không hề tỏ ra ủ rũ vì lỡ hẹn với giải đấu, Grealish tận hưởng bầu không khí sôi động dưới thời tiết nắng đẹp cùng một nhóm bạn đông đúc, trong đó có nhiều bóng hồng. Rượu liên tục được phục vụ tại bàn của tiền vệ này.

Tuy nhiên, cuộc vui kéo dài đã nhanh chóng vắt kiệt sức lực của cầu thủ sinh năm 1995. Những hình ảnh được ghi lại sau đó cho thấy bàn tiệc của Grealish phủ kín ly cốc và chai lọ trống rỗng. Có thời điểm, ngôi sao của Man City lộ rõ vẻ mệt mỏi, ôm đầu ngồi lặng lẽ trên ghế và thậm chí đã tranh thủ chợp mắt vài phút ngay tại quá.

Jack Grealish ngồi uống và cổ vũ tuyển Anh (Ảnh: BackGrid)

Jack Grealish ôm mặt vì say (Ảnh: BackGrid)

Anh nằm ngủ lịm đi (Ảnh: BackGrid)

Lối sống phóng túng

Đây không phải lần đầu tiên cựu thần đồng bóng đá Anh khiến người hâm mộ lắc đầu ngán ngẩm vì thói quen sinh hoạt. Grealish từ lâu đã nổi tiếng là một trong những "dân chơi" thứ thiệt của làng túc cầu xứ sương mù với đời sống ngoài sân cỏ vô cùng phóng túng. Đầu năm nay, anh từng bị bắt gặp ngủ gật tại một quán bar trên sân thượng sau một buổi tiệc kéo dài xuyên đêm. Cuối năm ngoái, tiền vệ này cũng không ngần ngại chi tới 20.000 bảng Anh (hơn 600 triệu đồng) chỉ để bao trọn một bữa tiệc Giáng sinh hoành tráng cùng bạn bè tại London.

Lối sống tiệc tùng này được cho là một phần nguyên nhân khiến sự nghiệp của Grealish tụt dốc không phanh. Ở mùa giải vừa qua, anh chỉ có vỏn vẹn 22 lần ra sân trong màu áo Everton dưới dạng cho mượn trước khi dính chấn thương bàn chân nghiêm trọng, qua đó tự tay gạch tên mình khỏi danh sách triệu tập dự World Cup 2026 của đội tuyển Anh.

Hiện tại, tương lai của Jack Grealish tại Manchester City đang lung lay dữ dội hơn bao giờ hết. Hợp đồng giữa hai bên chỉ còn thời hạn một năm, và trong bối cảnh Pep Guardiola đã rời chiếc ghế huấn luyện, ban lãnh đạo đội chủ sân Etihad được cho là đang cân nhắc nghiêm túc việc bán đứt hoặc tiếp tục đem tiền vệ này cho mượn ngay trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay để giải phóng quỹ lương.