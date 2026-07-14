Vì sao FIFA từ chối cho ĐT Pháp đeo băng tang còn Argentina thì được phép?

FIFA lại ưu ái Argentina chăng?

FIFA đang gây ra nhiều tranh cãi tại World Cup 2026 khi đưa ra hai quyết định trái ngược về việc các đội tuyển đeo băng tang. Trong khi tuyển Pháp bị từ chối dù muốn tưởng nhớ mẹ HLV Didier Deschamps vừa qua đời, Argentina lại được "bật đèn xanh" để tri ân huyền thoại Antonio Ubaldo Rattin trước trận bán kết gặp tuyển Anh.

Trước trận tứ kết với Thụy Sĩ, Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã gửi đơn xin phép đặc biệt để toàn đội đeo băng tang đen sau sự ra đi của Antonio Ubaldo Rattin ở tuổi 89. Huyền thoại này từng là đội trưởng Argentina tại hai kỳ World Cup 1962 và 1966, được xem là một trong những biểu tượng lớn của bóng đá xứ Tango.

FIFA đã chấp thuận đề nghị trên, giúp Lionel Messi cùng các đồng đội ra sân với băng tang trong trận thắng Thụy Sĩ. Không chỉ vậy, cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới còn tiếp tục cho phép Argentina duy trì việc đeo băng tang ở trận bán kết gặp tuyển Anh.

ĐT Argentina được FIFA chấp thuận đeo băng tang trong trận đấu World Cup (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, tuyển Pháp lại không nhận được đặc quyền tương tự. Ở vòng bảng World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Pháp từng đề nghị FIFA cho phép đội tuyển đeo băng tang để tưởng nhớ mẹ của HLV Didier Deschamps, người qua đời ngay trong thời gian giải đấu diễn ra.

Bi kịch cá nhân khiến Deschamps phải tạm rời Mỹ và không thể trực tiếp chỉ đạo trận đấu với Na Uy. Phía Liên đoàn Bóng đá Pháp ban đầu còn dự kiến tổ chức một phút mặc niệm và để toàn đội đeo băng tang.

Tuy nhiên, FIFA đã bác bỏ yêu cầu này. Nghi thức tưởng niệm trước trận đã được dành riêng để tri ân các nạn nhân trong trận động đất tại Venezuela nên tuyển Pháp không được tổ chức thêm hoạt động tưởng niệm riêng. Thay vào đó, trợ lý Guy Stephan - người thay Deschamps dẫn dắt tuyển Pháp ở trận gặp Na Uy - chỉ mang một bó hoa ra sân để tưởng nhớ mẹ của vị chiến lược gia 57 tuổi.

HLV Didier Deschamps (Ảnh: Getty)

Theo quy định của FIFA, các đội tuyển không được tự ý đeo băng tang tại World Cup. Mọi yêu cầu đều phải được FIFA xem xét và phê duyệt riêng trước từng trận đấu. Trong trường hợp của Argentina, FIFA chấp thuận vì đội bóng muốn tưởng niệm huyền thoại Antonio Ubaldo Rattin. Đây là nhân vật có đóng góp trực tiếp cho lịch sử bóng đá và World Cup, nên FIFA xem đây là hoạt động tưởng niệm liên quan đến bóng đá và đã cấp phép.

Trong khi đó, Pháp xin đeo băng tang để tưởng nhớ mẹ của HLV Didier Deschamps. Dù đây là mất mát rất lớn về mặt cá nhân nhưng người được tưởng niệm không phải là nhân vật của bóng đá nên FIFA không chấp thuận.

Bên cạnh việc được phép đeo băng tang, Argentina còn nhận thêm một ưu ái khác từ FIFA trước màn so tài với tuyển Anh. Đội bóng của HLV Lionel Scaloni được mặc bộ áo đấu phụ màu xanh đậm thay vì trang phục sọc trắng - xanh truyền thống. Điều này đồng nghĩa tuyển Anh sẽ ra sân với màu áo trắng trong trận bán kết tranh vé vào chung kết World Cup 2026.

Đáng chú ý, đây mới là lần thứ hai Argentina sử dụng bộ trang phục màu xanh đậm tại World Cup 2026, sau trận đấu với Jordan ở vòng bảng.