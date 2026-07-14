Toang: Sát giờ đá bán kết World Cup, trai đẹp Tây Ban Nha bất ngờ chia tay bạn gái người mẫu gây xôn xao

Đang đá World Cup thì Ferran Torres và bạn gái đường ai nấy đi.

Chỉ ít giờ trước trận bán kết World Cup 2026 với tuyển Pháp diễn ra lúc 2h sáng ngày 15/7 (giờ Việt Nam), tuyển thủ Tây Ban Nha Ferran Torres được cho là đã đường ai nấy đi với bạn gái là nữ người mẫu kiêm influencer Martina Hunter. Không chỉ chuẩn bị bước vào trận đấu quan trọng nhất từ đầu World Cup 2026, Ferran Torres còn trở thành tâm điểm truyền thông bởi biến cố trong chuyện tình cảm.

Theo nhà báo Tây Ban Nha Javi de Hoyos, tiền đạo của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha đã chia tay bạn gái Martina Hunter sau nhiều tháng hẹn hò. Nguồn tin cho biết mối quan hệ giữa hai người đã khép lại, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

"Tôi đã nói chuyện với những người thân cận của cả hai và họ xác nhận chuyện tình cảm đã kết thúc. Ferran hiện đang tận hưởng cuộc sống độc thân trong thời gian tham dự World Cup", Javi de Hoyos tiết lộ.

Đến nay, cả Ferran Torres lẫn Martina Hunter đều chưa chính thức xác nhận thông tin. Tuy nhiên, người hâm mộ nhanh chóng phát hiện hai người đã hủy theo dõi nhau trên Instagram vào cuối tuần qua - động thái thường được xem là dấu hiệu cho thấy một cặp đôi đã "đường ai nấy đi".

Ferran Torres và bạn gái Martina Hunter đã chia tay giữa World Cup 2026

Nhan sắc của Martina Hunter

Trước đó, Torres và Martina Hunter nhiều lần xuất hiện cùng nhau trong những chuyến du lịch sang trọng, đặc biệt là kỳ nghỉ tại Ibiza. Martina là một influencer sở hữu hơn 60.000 người theo dõi trên Instagram.

Thông tin chia tay xuất hiện ngay sau khi Ferran Torres góp mặt trong chiến thắng 2-1 của Tây Ban Nha trước Bỉ ở tứ kết World Cup 2026. Tiền đạo 26 tuổi được tung vào sân từ phút 55 nhưng vẫn chưa thể ghi bàn đầu tiên tại giải đấu năm nay. Dù vậy, Torres vẫn có một mùa giải thành công ở cấp CLB khi ghi 16 bàn sau 33 trận La Liga, góp công lớn giúp Barcelona đăng quang.

Trong lúc chuyện tình cảm đổ vỡ, tương lai của Ferran Torres cũng đang được bàn tán sôi nổi. Nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha cho biết PSG đang tiến rất gần tới việc chiêu mộ chân sút này sau khi World Cup khép lại.

Điều thú vị là HLV của PSG hiện nay là Luis Enrique - cha của Sira Martinez, người yêu cũ của Ferran Torres.

Torres từng hẹn hò với Sira Martinez từ năm 2021 đến 2023, thời điểm Luis Enrique còn dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha. Dù mối quan hệ đã kết thúc, chiến lược gia 56 tuổi vẫn đánh giá rất cao năng lực của cậu học trò cũ và muốn đưa anh tới Paris để tăng cường sức mạnh cho nhà đương kim vô địch Champions League.

Ferran Torres thi đấu World Cup 2026 cho ĐT Tây Ban Nha (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, trước khi nghĩ đến tương lai, Ferran Torres vẫn còn nhiệm vụ quan trọng cùng tuyển Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente sẽ chạm trán tuyển Pháp ở bán kết World Cup 2026. Nếu giành chiến thắng, họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Argentina ở trận chung kết.

Chia sẻ trước cuộc đại chiến, HLV Luis de la Fuente khẳng định Tây Ban Nha dành sự tôn trọng rất lớn cho tuyển Pháp nhưng hoàn toàn tự tin vào khả năng đi tiếp.

"Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đủ sức vô địch. Chúng tôi hiểu rõ sức mạnh của Pháp, nhưng cũng biết rằng Tây Ban Nha là đội duy nhất đánh bại họ ở hai trận bán kết gần nhất. Chúng tôi sẽ chơi với phiên bản tốt nhất của mình và cống hiến tất cả để giành chiến thắng", ông nhấn mạnh.