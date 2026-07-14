Bellingham cởi trần để lộ vết sẹo giữa lúc khiến cả nước Anh lo lắng vì chấn thương trước trận Argentina

Tình hình của Bellingham giữa lúc gây xôn xao vì tái phát chấn thương trước trận bán kết giữa Anh và Argentina.

Trước thềm trận bán kết World Cup 2026 đầy duyên nợ giữa tuyển Anh và Argentina, người hâm mộ "Tam Sư" đang đứng ngồi không yên trước thông tin siêu sao Jude Bellingham có khả năng đã tái phát chấn thương vai trái.

Nguồn cơn của những đồn đoán bắt đầu ngay sau chiến thắng kịch tính 2-1 của tuyển Anh trước Na Uy ở vòng tứ kết. Máy quay tại khu vực mixed zoneđã ghi lại cảnh tiền vệ 23 tuổi liên tục nhăn nhó và lấy tay ôm chặt lấy bả vai trái khi di chuyển. Kênh truyền hình TyC Sports của Argentina nhanh chóng chỉ ra rằng đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Bellingham đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Các phóng viên tại sân cũng phát hiện ra trong suốt trận đấu căng thẳng với Na Uy, ngôi sao của Real Madrid đã nhiều lần đưa tay lên xoa vai sau các pha va chạm mạnh.

Tình hình đáng lo trước đó của Bellingham

Thực tế, anh từng bị trật khớp vai nghiêm trọng vào tháng 3/2025 và đã phải trải qua một ca phẫu thuật lớn vào mùa hè năm ngoái để khắc phục triệt để. Dù đã bình phục hoàn toàn và để lại một vết sẹo lớn trên vai trái, tính chất khắc nghiệt và mật độ thi đấu dày đặc tại World Cup dường như đang khiến vùng cơ khớp nhạy cảm này của anh bị quá tải.

Dẫu vậy, ban huấn luyện tuyển Anh và các chuyên gia y tế nước này tỏ ra không quá lo lắng. Để giải tỏa áp lực và giúp các học trò hồi phục thể lực một cách nhanh nhất, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã cho phép toàn đội có một ngày thư giãn hoàn toàn tại bể bơi khách sạn. Buổi thả lỏng này không chỉ giúp giảm tải áp lực cơ bắp cho các cầu thủ sau những trận chiến nghẹt thở, mà còn là liệu pháp tinh thần quý giá trước trận đấu sinh tử sắp tới.

Bellingham thư giãn ở bể bơi, để lộ vết sẹo do chấn thương (Ảnh: Getty)

Sự hiện diện của Bellingham vào lúc này là không thể thay thế đối với "Tam Sư". Tiền vệ sinh năm 2003 đang trải qua một kỳ World Cup rực rỡ nhất sự nghiệp khi gồng gánh hàng công tuyển Anh với 6 bàn thắng sau 6 trận và trở thành ứng viên nặng ký cho danh hiệu Vua phá cưới. Ở trận tứ kết vừa qua, chính cú đúp đẳng cấp của anh đã giúp đội nhà lội ngược dòng ngoạn mục để giật tấm vé đi tiếp.