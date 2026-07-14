Đã có những lúc, anh em game thủ chia phe: DOTA 2 hay Liên Minh Huyền Thoại

Đã từng có thời, lên mạng là sẽ dễ dàng bắt gặp các cuộc tranh cãi bất tận của game thủ từ 2 bộ môn Esports là DOTA 2 và LMHT.

Thời hoàng kim của các quán net cỏ giai đoạn 2013 - 2018 chứng kiến một lằn ranh tự tôn rõ rệt trong thế giới đàn ông. Chỉ cần bước qua cánh cửa ngập tràn khói thuốc và tiếng gõ phím, bạn sẽ thấy thế giới ấy bị chia đôi thành hai chiến tuyến rạch ròi. Một bên là những gương mặt đăm chiêu bên bản đồ tối tăm của DOTA 2, bên kia là không khí náo nhiệt, kịch tính của các trận combat LMHT. Đó không đơn thuần là sự lựa chọn giải trí, mà là một cuộc chiến ý thức hệ về định nghĩa của hai chữ "đẳng cấp".

Sự chia phe bắt nguồn sâu sắc từ bản chất cốt lõi của từng tựa game, thứ định hình nên cái tôi của người chơi thời điểm đó. Phe DOTA 2 luôn tự hào với sự phức tạp đến ngột ngạt nhưng đầy tính nghệ thuật được thừa kế từ bản Mod huyền thoại trên Warcraft III. Đối với họ, những cơ chế hardcore như Deny, Turn rate hay việc mất tiền khi chết là thước đo cho tư duy chiến thuật đỉnh cao của một game thủ trưởng thành.

Ngược lại, những người chọn LMHT lại tìm thấy sự cuốn hút trong nhịp độ trận đấu nhanh, các pha giao tranh liên tục và khả năng định hướng kỹ năng chuẩn xác. Phe LMHT thẳng thắn nhìn đối thủ như những ông cụ non bảo thủ, trong khi phe ngược lại coi trò chơi của đối phương chỉ là một phiên bản casual dành cho những người kỹ năng kém hoặc không cần phải try hard quá nhiều để có mức rank cao.

Những "chiến trường" rực lửa không hồi kết

Cuộc chiến không chỉ gói gọn sau màn hình máy tính mà được tiếp tay mạnh mẽ bởi truyền thông và mô hình phát triển từ các ông lớn. Người chơi DOTA 2 có quyền trầm trồ trước những kỳ The International với số tiền thưởng kỷ lục thế giới để minh chứng cho tầm vóc giải đấu của mình.

Trong khi đó, cộng đồng LMHT lại sở hữu vũ khí tối thượng là tính đại chúng và một hệ sinh thái giải đấu chuyên nghiệp toàn cầu ổn định, giữ chân hàng triệu khán giả mỗi tuần. Sự đối đầu này gay gắt đến mức những người anh em chơi cùng một nhóm, ngồi cùng một bàn net, có thể sẵn sàng tranh luận nảy lửa cả đêm chỉ để phân định xem Faker hay Miracle mới là kẻ vĩ đại hơn.

Khi thời gian hòa giải những góc cạnh giữa 2 cộng đồng Esports hàng đầu

Quy luật của thời gian và cuộc sống rốt cuộc đã làm nguội lạnh những cái đầu nóng. Những chàng trai từng thức đêm cãi vã ngày ấy giờ đã lớn, cuốn vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền và những trách nhiệm gia đình. Năng lượng để tranh luận hơn thua nhường chỗ cho những khoảng thời gian ngắn ngủi ngồi lại bên nhau. Bản thân hai tựa game cũng dần giao thoa để tự hoàn thiện; LMHT ngày càng sâu sắc về chiến thuật, còn DOTA 2 cũng tối ưu hóa để thân thiện hơn. Sự phân tranh nhạt nhòa dần, nhường chỗ cho một sự tôn trọng ngầm giữa những người từng chung một thế hệ đam mê.

Kỷ niệm ở lại và hành trình của Esports

Giờ đây, những cuộc thánh chiến sặc mùi "cà khịa" đã hoàn toàn lùi vào dĩ vãng. Nhưng nhìn lại, sự phân phe ngày ấy là một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển của cả hai tựa game cũng như Esports nói chung. Sự cạnh tranh khốc liệt này đã ép cả Riot và Valve liên tục làm mới mình, tạo nên một thời kỳ bùng nổ đặt nền móng vững chắc cho khái niệm thể thao điện tử toàn cầu. Đối với những người đàn ông đã đi qua năm tháng đó, dù ngày xưa thuộc chiến tuyến nào, đó vẫn là một mảnh ký ức rực rỡ – thời điểm họ có thể cháy hết mình và sống trọn vẹn với niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ.