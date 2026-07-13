The Grand Phygital Dance - Audition 2026 : Đưa huyền thoại Audition từ màn hình máy tính lên sân khấu đời thực

The Grand Phygital Dance - Audition 2026 mở ra trải nghiệm mới tại The Grand Esports.

Vòng chung kết và lễ trao giải The Grand Phygital Dance - Audition 2026 đã chính thức diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) ngày 12/7. Nằm trong khuôn khổ ngày hội thể thao điện tử quốc gia The Grand Esports 2026, sự kiện do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) cùng Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC phối hợp tổ chức. Đây là lần đầu tiên bộ môn này được đưa lên một sân khấu quy mô lớn, đánh dấu sự giao thoa độc đáo giữa thế giới ảo và đời thực.

Chung kết The Grand Phygital Dance - Audition 2026 thu hút đông đảo cộng đồng game thủ và người yêu vũ đạo (Ảnh: BTC)

Khác biệt hoàn toàn với các giải đấu eSports truyền thống, The Grand Phygital Dance áp dụng mô hình thi đấu phối hợp đòi hỏi tính đồng đội rất cao. Mỗi đội thi tham gia có số lượng tối đa 15 thành viên, bao gồm 12 vận động viên vũ đạo và 3 tuyển thủ Audition PC. Để tìm ra nhà vô địch, ban tổ chức tiến hành tính tổng điểm từ hai phần thi song song: trận đấu đối kháng Team Battle Audition trên máy tính và màn trình diễn vũ đạo thực tế được dàn dựng công phu ngay trên sân khấu. Sự kết hợp này mang đến một trải nghiệm giải trí đa giác quan, nơi âm nhạc kinh điển của tựa game gần 20 năm tuổi hòa quyện cùng hiệu ứng ánh sáng và màn hình LED hiện đại.

Giải đấu năm nay đã thu hút 50 vận động viên tham gia tranh tài, trong đó có cả những tài năng nhí mới chỉ 10 tuổi. Đồng hành ở vị trí cầm cân nảy mực là ba giám khảo uy tín đến từ cộng đồng Street Dance Việt Nam: Mai Tinh Vi, CK Animation và Bboy Caramel. Ban giám khảo đều đánh giá cao tính mở của cuộc thi khi không phân biệt tuổi tác, giới tính, đồng thời kỳ vọng đây sẽ là bệ phóng khơi dậy niềm đam mê vận động, giúp người chơi bước ra từ màn hình máy tính để rèn luyện sức khỏe đời thực.

Ban trọng tài kỳ vọng Phygital Dance sẽ tiếp tục phát triển và thu hút thêm nhiều người trẻ tham gia (Ảnh: BTC)

Màn trình diễn kết hợp âm nhạc, vũ đạo và hình ảnh từ Audition tạo nên trải nghiệm giải trí đa giác quan

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 40 triệu đồng, ngày hội đã khép lại thành công rực rỡ. Bên cạnh các giải thưởng lớn, giải đấu năm nay còn ghi nhận dấu ấn đặc biệt từ đội C2low khi xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để giành danh hiệu Giải Nhì chung cuộc. Sự kiện không chỉ làm mới một tựa game huyền thoại mà còn mở ra bước tiến mới, giúp cộng đồng game thủ và dancer Việt Nam sẵn sàng tiếp cận các tiêu chuẩn thi đấu quốc tế trong tương lai.