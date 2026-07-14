Bố của Lamine Yamal gắt với truyền thông trước bán kết Tây Ban Nha vs Pháp: Muốn tôi ném điện thoại vào các người à?

Trong khi Lamine Yamal đón sinh nhật tuổi 19 và chuẩn bị bước vào trận bán kết World Cup 2026 gặp Pháp, cha của ngôi sao Tây Ban Nha lại gây chú ý với màn phản ứng gay gắt trước sự bám đuổi của giới truyền thông ngay trước cửa nhà.

Lamine Yamal vừa bước sang tuổi 19 trong bầu không khí ấm cúng bên các đồng đội tuyển Tây Ban Nha, bạn gái Inés García, mẹ Sheila Ebana và em trai Keyne. Chỉ ít giờ nữa, thần đồng của bóng đá Tây Ban Nha sẽ bước vào trận bán kết World Cup 2026 được mong chờ với tuyển Pháp.

Tuy nhiên, ở quê nhà Mataró, cha của Yamal - ông Mounir Nasraoui - lại bất ngờ trở thành tâm điểm bởi màn "nổi đóa" với các phóng viên. Theo MARCA, nhiều nhà báo đã tìm đến khu vực gần nhà riêng của ông Mounir để hỏi về sinh nhật của Lamine Yamal cũng như cảm xúc của ông trước trận đấu quan trọng của đội tuyển Tây Ban Nha. Tuy nhiên, sự xuất hiện dày đặc của máy quay và ống kính khiến cha của cầu thủ 19 tuổi tỏ rõ sự khó chịu.

Yamal và bố

Được biết, ông Mounir không thể sang Mỹ đồng hành cùng con trai tại World Cup vì lý do sức khỏe. Chính vì vậy, ông đang ở lại Tây Ban Nha trong thời gian giải đấu diễn ra.

Khi được hỏi liệu đã chúc mừng sinh nhật con trai hay chưa, ông lập tức từ chối trả lời và yêu cầu các phóng viên dừng ghi hình. "Sao các người lại chúc mừng tôi? Hãy đi chúc mừng nó. Đừng quay tôi nữa, làm ơn!".

Dù vậy, các phóng viên vẫn tiếp tục bám theo, khiến bầu không khí ngày càng căng thẳng. Ông Mounir đứng bật dậy khỏi băng ghế đang ngồi, yêu cầu mọi người phải "tôn trọng" vì nhân vật chính trong ngày đặc biệt này là Lamine Yamal chứ không phải ông.

Không giữ được bình tĩnh, cha của ngôi sao Barcelona gay gắt đáp trả: "Các người không nên chúc mừng tôi! Muốn gì đây, muốn tôi ném điện thoại của các người à?". Nói xong, ông lập tức rời khỏi hiện trường.

Trong khi cha mình có màn đối đầu căng thẳng với truyền thông, Lamine Yamal lại chia sẻ một hình ảnh hoàn toàn khác trên mạng xã hội. Cầu thủ sinh năm 2007 đăng tải album ảnh mừng sinh nhật bên bạn gái Inés García với hàng loạt khoảnh khắc tình tứ.

Yamal đón sinh nhật bên bạn gái xinh đẹp

Trong những bức ảnh, cặp đôi liên tục trao nhau những cái ôm, nụ cười và cử chỉ đầy tình cảm. Loạt ảnh nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận chúc mừng sinh nhật tài năng trẻ của bóng đá Tây Ban Nha.

Ở tuổi 19, Yamal đang trải qua một trong những cột mốc đáng nhớ nhất sự nghiệp. Không chỉ đón tuổi mới bên những người thân yêu, anh còn đứng trước cơ hội đưa Tây Ban Nha vào chung kết World Cup 2026 nếu vượt qua tuyển Pháp ở trận bán kết sắp tới. Với phong độ ấn tượng xuyên suốt giải đấu, Yamal tiếp tục được kỳ vọng sẽ là nhân tố tạo nên khác biệt cho La Roja trong màn thư hùng được cả thế giới bóng đá chờ đợi.