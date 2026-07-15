3 năm, thua 3 trận bán kết: Tây Ban Nha là nỗi ám ánh, cơn ác mộng thật sự của Pháp

Tây Ban Nha trở thành khắc chế cứng của Pháp ở các giải đấu lớn.

Trong bóng đá đỉnh cao, việc các ông lớn luân phiên ngự trị trên đỉnh vinh quang là điều bình thường. Thế nhưng, việc một thế lực hàng đầu liên tục ôm hận trước một đối thủ duy nhất ở mọi giải đấu lớn lại là câu chuyện mang tính lịch sử. Đối với đội tuyển Pháp, sắc áo đỏ của Tây Ban Nha giờ đây không chỉ là đối thủ duy nhất cản đường, mà đã trở thành một "cơn ác mộng" thực sự. Chỉ trong vòng hai năm ngắn ngủi từ 2024 đến 2026, bóng đá xứ sở đấu bò đã liên tiếp gieo sầu cho binh đoàn Lam chỉnh chu ở cả ba trận bán kết danh giá nhất: EURO 2024, Nations League 2025 và mới nhất là World Cup 2026.

Tây Ban Nha thành nỗi ám ảnh của tuyển Pháp (Ảnh: Getty)

Bi kịch bắt đầu tại EURO 2024

Mối duyên nợ kịch tính bắt đầu vào mùa hè năm 2024 tại Đức. Trận bán kết EURO năm đó được kỳ vọng là thời điểm để đội tuyển Pháp khẳng định sức mạnh tuyệt đối của ứng cử viên vô địch số một. Les Bleus nhập cuộc cực tốt và sớm có bàn mở tỷ số trước. Thế nhưng, bản lĩnh lội ngược dòng kiên cường của người Tây Ban Nha đã làm đảo lộn tất cả.

Chỉ trong vòng ít phút ngắn ngủi của hiệp một, lối chơi ban bật biến ảo cùng những khoảnh khắc bùng nổ cá nhân của Tây Ban Nha đã xé toạc hàng thủ kiên cố của Pháp. Thắng ngược 2-1 đầy thuyết phục, Tây Ban Nha tiến thẳng vào chung kết và lên ngôi vương châu Âu. Thất bại này chính là phát súng đầu tiên báo hiệu một chương tối tăm của bóng đá Pháp trước người hàng xóm bán đảo Iberia.

Pháp thua Tây Ban Nha ở bán kết Euro 2024

Nghẹt thở tại Nations League 2025: Cơn mưa 9 bàn thắng điên rồ

Gần một năm sau, cơ hội phục hận đến với người Pháp tại bán kết UEFA Nations League vào tháng 6/2025. Trận đấu này đi vào lịch sử như một trong những màn rượt đuổi tỷ số điên rồ và nghẹt thở nhất giữa hai gã khổng lồ châu Âu với tỷ số chung cuộc 5-4 nghiêng về Tây Ban Nha.

Trong thế trận đôi công rực lửa, tuyển Pháp đã chơi tấn công cống hiến và ghi tới 4 bàn thắng. Nhưng bấy nhiêu vẫn là chưa đủ trước một tập thể Tây Ban Nha chơi thứ bóng đá tấn công áp đặt và trực diện hơn. Sự sắc bén của các chân sút áo đỏ khiến mọi nỗ lực bám đuổi của tuyển Pháp hoàn toàn đổ sông đổ biển. Thất bại thứ hai liên tiếp bắt đầu gieo rắc sự hoài nghi và tâm lý sợ hãi lên đôi chân của các cầu thủ Pháp.

Pháp tiếp tục để thua ở bán kết Nations League

Dấu chấm hết tại World Cup 2026: Lời nguyền không thể phá bỏ

Đỉnh điểm của định mệnh nghiệt ngã vừa được viết tiếp trên đất Mỹ vào ngày 15/7/2026. Gặp lại nhau ở bán kết World Cup, tuyển Pháp tràn đầy quyết tâm phá bỏ "lời nguyền" để đòi lại thể diện. Nhưng thực tế trên sân lại vô cùng phũ phàng cho những chú gà trống Gô-loa.

Khác với sự bùng nổ của các trận đấu trước, Tây Ban Nha lần này chọn lối chơi thực dụng, khoa học và kiểm soát bóng đến nghẹt thở. Họ bóp nghẹt mọi ý đồ lên bóng của Pháp, chia cắt hoàn toàn các tuyến của đối thủ suốt 90 phút. Với hai bàn thắng lạnh lùng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro, Tây Ban Nha nhẹ nhàng đánh bại Pháp với chiến thắng 2-0. Trận thua này chính thức ấn định cú hat-trick thất bại cay đắng của bóng đá Pháp trước khắc tinh Tây Ban Nha ở các vòng đo ván trực tiếp.

Pháp tiếp tục thua ở bán kết World Cup (Ảnh: Getty)

Tỷ số đối đầu 3-0 tại các vòng knock-out giải đấu lớn là một thống kê tàn nhẫn, phản ánh sự kỵ rơ tuyệt đối về mặt lối chơi. Bóng đá Pháp với triết lý thực dụng, giàu thể lực và tốc độ hoàn toàn bị khắc chế bởi tư duy chơi bóng thông minh, khả năng kiểm soát không gian và kiểm soát bóng thượng hạng của người Tây Ban Nha.