Tranh cãi: Sao tuyển Pháp thoát thẻ đỏ thần kỳ sau pha vào bóng suýt "bẻ giò" Rodri

Michael Olise thoát thẻ đỏ tranh cãi sau pha vào bóng rợn người với Rodri.

Trong trận đại chiến đầy kịch tính tại bán kết World Cup 2026 rạng sáng nay (15/7), tiền đạo Michael Olise bên phía đội tuyển Pháp đã trở thành tâm điểm của sự chỉ trích sau pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm nhắm vào tiền vệ Rodri của Tây Ban Nha.

Tình huống đáng chú ý nhất hiệp một diễn ra ở phút 18, khi Michael Olise có pha tranh chấp quyết liệt trên mức cần thiết để ngăn chặn nhịp thi đấu của Rodri.

Trong nỗ lực áp sát, tiền đạo thuộc biên chế tuyển Pháp đã chủ động tung người xoạc bóng bằng gầm giày hướng thẳng vào chân trụ của đối thủ. Ở góc máy quay chậm, đây là pha bóng có nguy cơ cao dẫn đến chấn thương nghiêm trọng.

Pha vào bóng rợn người của Olise (Ảnh: Getty)

The Athletic nhận định: "Michael Olise đã cực kỳ may mắn khi thoát khỏi một tấm thẻ phạt. Dù lực va chạm chưa ở mức tối đa, việc cầu thủ này đưa gầm giày trực diện vào chân đối phương là hoàn toàn đủ cơ sở để các trọng tài đưa ra án phạt cảnh cáo, thậm chí là một tấm thẻ đỏ trực tiếp".

Olise thoát thẻ đỏ (Ảnh: Getty)

Trái với sự phẫn nộ từ ban huấn luyện và các cầu thủ Tây Ban Nha, trọng tài chính điều khiển trận đấu chỉ cắt còi cho Tây Ban Nha hưởng quả đá phạt trực tiếp mà không rút ra bất kỳ tấm thẻ phạt nào dành cho Olise. Ngay cả khi công nghệ VAR tiến hành kiểm tra nhanh tình huống, quyết định ban đầu vẫn được giữ nguyên.

Quyết định này lập tức thổi bùng lên làn sóng tranh cãi dữ dội trên các diễn đàn bóng đá thế giới. Người hâm mộ xứ sở đấu bò bày tỏ sự bất bình tột độ, cho rằng quyết định của vị vua áo đen là quá nhẹ tay đối với một pha phạm lỗi mang tính triệt hạ đối phương.