Đại chiến hai "thần đồng" khép lại: Lamine Yamal vượt Mbappé, lập luôn cột mốc lịch sử World Cup ở tuổi 19

Không chỉ góp công đưa Tây Ban Nha đánh bại Pháp để vào chung kết World Cup 2026, Lamine Yamal còn chính thức vượt qua Kylian Mbappé trong danh sách những cầu thủ trẻ nhất lịch sử góp mặt ở trận chung kết ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tâm điểm của trận bán kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Pháp là màn so tài giữa hai ngôi sao sáng nhất của thế hệ mới: Lamine Yamal và Kylian Mbappé. Sau 90 phút trên sân Mercedes-Benz, người chiến thắng không chỉ là tuyển Tây Ban Nha mà còn là chính Yamal.

Ở tuổi 19, cầu thủ của Barcelona góp công lớn vào chiến thắng 2-0 của La Roja để đưa đội nhà vào chung kết. Đặc biệt, với tấm vé này, Yamal còn chính thức vượt qua Mbappé để ghi tên mình vào lịch sử World Cup.

Vượt Mbappé, chỉ còn xếp sau Pelé và Bergomi

Trận chung kết World Cup 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19/7, thời điểm Lamine Yamal mới 19 tuổi 6 ngày. Điều đó giúp anh vượt qua thành tích của Kylian Mbappé, người từng đá trận chung kết World Cup 2018 khi 19 tuổi 207 ngày.

Như vậy, Yamal trở thành một trong những cầu thủ trẻ nhất lịch sử góp mặt ở trận đấu cuối cùng của World Cup. Xếp trên tài năng người Tây Ban Nha hiện chỉ còn hai huyền thoại.

Người giữ kỷ lục vẫn là Pelé, nhà vô địch World Cup 1958 khi mới 17 tuổi 249 ngày. "Vua bóng đá" cũng là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn trong một trận chung kết World Cup với cú đúp vào lưới Thụy Điển. Đứng thứ hai là cựu hậu vệ Giuseppe Bergomi của Italy, người vô địch World Cup 1982 khi 18 tuổi 174 ngày.

Trong khi đó, Mbappé từng đứng thứ ba nhờ màn trình diễn chói sáng ở World Cup 2018, nơi anh ghi bàn trong chiến thắng 4-2 trước Croatia. Tuy nhiên, sau khi tuyển Pháp bị Tây Ban Nha loại ở bán kết năm nay, cột mốc ấy đã chính thức bị Yamal vượt qua.

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Chiến thắng trước Mbappé ngay trên sân cỏ

Không chỉ vượt đàn anh trên bảng thống kê, Yamal còn là người thắng thế trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai ngôi sao. Dù không ghi bàn, tài năng trẻ của Barcelona vẫn tạo ra bước ngoặt lớn nhất trận đấu.

Ngay trong hiệp một, từ đường tạt của Marc Cucurella, Yamal di chuyển cắt mặt Lucas Digne. Bóng bật vào người cầu thủ 19 tuổi khiến Digne lúng túng, không kịp thu chân và phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho Tây Ban Nha hưởng phạt đền, trước khi Mikel Oyarzabal mở tỷ số từ chấm 11 m.

Đó là tình huống có phần may mắn, nhưng cũng cho thấy khả năng chọn vị trí rất nhạy bén của Yamal. Trước khi hiệp một kết thúc, anh tiếp tục phối hợp một chạm đẹp mắt với Dani Olmo rồi căng ngang để Fabian Ruiz dứt điểm, nhưng Dayot Upamecano đã kịp giải nguy.

Sang hiệp hai, Yamal khiến Lucas Digne nhiều lần rơi vào thế bị động bằng những pha tăng tốc và rê bóng. Có thời điểm anh còn đi bóng qua hậu vệ Pháp rồi dứt điểm tung lưới Mike Maignan, tiếc rằng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị rất sít sao.

Màn trình diễn đầy năng lượng của Yamal buộc HLV Didier Deschamps phải thay Lucas Digne bằng Theo Hernandez nhằm giảm sức ép bên hành lang cánh. Theo truyền thông Tây Ban Nha và Anh, Yamal xứng đáng nhận 7 điểm sau màn trình diễn trưởng thành và hiệu quả.

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Mbappé mờ nhạt trong ngày Pháp gục ngã

Ở phía bên kia chiến tuyến, Kylian Mbappé lại trải qua một trận đấu đáng quên. Đội trưởng tuyển Pháp nhập cuộc khá chủ động nhưng nhanh chóng bị hệ thống phòng ngự dâng cao của Tây Ban Nha phong tỏa. Những pha bứt tốc quen thuộc gần như không phát huy hiệu quả trước hàng thủ chơi kỷ luật của La Roja.

Phải đến khi Tây Ban Nha nâng tỷ số lên 2-0, Mbappé mới có thêm khoảng trống để tạo ra một vài cơ hội. Tuy nhiên, các cú dứt điểm của anh đều bị Unai Simón hoặc hàng thủ Tây Ban Nha hóa giải.

Cuối trận, tiền đạo của Real Madrid còn nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với thủ môn Unai Simón và sút vọt xà trong một tình huống đá phạt đầy hy vọng. Theo chấm điểm của báo chí Anh, Mbappé chỉ nhận 5 điểm - một trong những số điểm thấp nhất của anh tại World Cup năm nay.

Chờ viết tiếp lịch sử

Nếu giành chiến thắng ở trận chung kết, Lamine Yamal không chỉ khép lại kỳ World Cup trong mơ mà còn tiến thêm một bước tới những cột mốc lịch sử từng được Pelé thiết lập gần 70 năm trước.

Quan trọng hơn, chiến thắng trước Mbappé ở bán kết được xem là lời khẳng định mạnh mẽ rằng bóng đá thế giới đang chứng kiến sự chuyển giao thế hệ. Từ cậu bé vừa bước sang tuổi 19, Yamal giờ chỉ còn cách chiếc cúp vàng World Cup đúng một trận đấu.